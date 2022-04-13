MHP'Lİ KILAVUZ : '' AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANMALI ''

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada , “Stokçuların ve zincir marketlerin yarattığı fahiş fiyat artışlarına yönelik çiftçi kooperatifleri güçlendirilmeli, vatandaşlarımızın fırsatçıların insafından kurtarılması adına ağır yaptırımlar uygulanmalıdır ” dedi.

MHP’li Olcay Kılavuz yaptığı konuşmada şu düşünceleri paylaştı ;

13 Nisan 1979'da Cuma namazı çıkışında alçakça şehit edilen Alper Tunga Uytun ağabeyi ve bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Davaları davamız, emanetleri onurumuzdur.

Türkiye'miz tarımsal üretimde kendi kendine yetebilen sayılı ülkelerden biridir. Tedarikçilerin, komisyoncuların ve zincir marketlerin işlettiği fiyat yaklaşımı sebebiyle üreticilerimiz emeklerinin karşılığını alamamakta, vatandaşlarımız ise kâr marjı sebebiyle mağduriyet yaşamaktadır. Stokçuların ve zincir marketlerin yarattığı fahiş fiyat artışlarına yönelik çiftçi kooperatifleri güçlendirilmeli, vatandaşlarımızın fırsatçıların insafından kurtarılması adına ağır yaptırımlar uygulanmalıdır.