AK PARTİLİ YILMAZ '' DEMOKRASİ DÜŞMANI HADSİZ KADININ SÖZLERİ HUKUK TANIMAZLIKTIR ''

AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi Av. Zeynep Gül Yılmaz, gazeteci Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında 'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.” ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret eden gazeteci Sedef Kabaş’ın sözlerine yönelik açıklama yaptı. Kabaş’ın CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun da bulunduğu canlı yayındaki hakaret içeren sözlerini değerlendiren Milletvekili Yılmaz, halkın oyları ile seçilmiş Cumhurbaşkanına hakaretin aynı zamanda o halka da hakaret olduğunu söyledi.

“HEM MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDE HEM YARGI ÖNÜNDE MAHKUM EDİLECEKSİNİZ”

Kabaş’ın bu açıklamalarının ardından haklı olarak RTÜK’ün inceleme başlattığını, Cumhuriyet Başsavcılığın da soruşturma açtığını anımsatan Yılmaz, Cumhurbaşkanına televizyondan hakaret eden ‘sözde gazeteci’ diye nitelendirdiği Kabaş’ın bu hareketinin, milletin gönlünde de yargı önünde de mahkum edileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan çirkin, edepten yoksun sözlerin kınadığını kaydeden Milletvekili Yılmaz, “Bu yalan ve algı uzmanı, demokrasi düşmanı hadsiz kadının sözleri, basın özgürlüğü değil, hukuk tanımazlıktır. Muhalefet zırhı altında yapılan ahlaksız açıklamaları esefle kınıyor ve lanetliyorum. Bu kadarı çok fazla. Haddini bil Sedef Kabaş, kininizde boğulun. Cumhurbaşkanımız her daim milletin gönlündedir. Ancak siz bu aşağılık sözlerle hem milletimizin gönlünde hem de yargı önünde hesap verecek ve mahkum olacaksınız” dedi.