23 NİSAN ÇOŞKUSU TÜM MEZİTLİ'DE YAŞANACAK

Pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte iki yıldır kısıtlı olarak yapılabilen 23 Nisan kutlamalarının ilk adresi Mezitli’nin en yüksek yerleşim yeri olan Tepeköy olacak. 22 Nisan Cuma günü bayram coşkusu Tepeköy İlkokulunda yapılacak kutlamalarda yaşanacak. Mezitli Belediyesi, Atako-Kürk ve Mersin Marina Lions Kulübü ortaklığında gerçekleşecek etkinliğin teması ise “Köy Okulları İçin Ses Verdik Tepe Köy İlkokuluna Destek Verdik” olarak belirlendi. Etkinlikte yeteneklerini sergileyecek olan ve bayram coşkusu için buluşacak tüm öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtılacak.

Bayram günü olan 23 Nisan Cumartesi günü ise üç farklı etkinlikte çocuklar eğlenceye doyacak. Etkinliğin ilk ayağında Mezitli Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevlerinde eğitim alan çocuklar her yıl olduğu gibi bayram coşkusunu öğretmenleri ve velileriyle paylaşacak, ikinci ayağında çocuklar Mezitli Sanat Sokağında aileleriyle büst boyayacak.

23 Nisan kutlamalarının en büyük çoşkusu ise Mezitli Belediyesi Mutlu Yaşam Köyü’nde yaşanacak. Çocuk tiyatrosu, yarışmalar ve uçurtma şenliği yapılacak şenlikte kırsal kesimde yaşayan çocuklarla merkezde yaşayan çocuklar bir arada 23 Nisan çoşkusunu paylaşacak.