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HAZİNE VE MALİYE ESKİ BAKANI LÜTFİ ELVAN, VALİ SU’YU ZİYARET ETTİ
Hazine ve Maliye Eski Bakanı Sayın Lütfi Elvan, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Mersin’de, Vali Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret etti.
HABERDE İNSAN 30.12.2021, 12:09 30.12.2021, 12:21
Hazine ve Maliye Eski Bakanı Sayın Lütfi Elvan, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Mersin’de, Vali Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret etti.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sahil Valilik binasında gerçekleşen ziyarette Elvan’a; Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan ve Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Cesim Ercik eşlik etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, nazik ziyaretlerinden dolayı Elvan ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
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