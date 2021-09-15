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TUĞAMİRAL GEDİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GÜNCEL 15.09.2021, 14:25
TUĞAMİRAL GEDİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Gedik, ülkenin gelişimi açısından organize sanayi bölgelerinin önem arz ettiğini söyledi. MTOSB Başkanı Tekli ise, "Ülkemizin sınırlarının korunması ve Akdeniz bölgesinin huzuru ve güveni için gece gündüz çalışan Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığımıza ve Sahil Güvenlik personellerine teşekkür ediyorum. Ülkemizin son yıllarda savunma sanayide yaptığı girişimler bizleri oldukça mutlu ediyor. Yerli ve milli savunma sanayi üretimi sayesinde ülkemizin dışa bağımlılığının azaldığını söyleyebiliriz. Bizler de sanayiciler olarak ülke ekonomimize katkı sağlayabilmek adına mücadele içerisindeyiz. Bölgemizde üretilen birçok ürün dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu da bizim için gurur kaynağı" dedi.

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