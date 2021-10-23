MERSİN MİLLETVEKİLİ YILMAZ GENÇ OFİS’TE GENÇLERLE BULUŞTU

Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz , Mersin Üniversitesi Genç Ofisi ziyaret ederek İl müdürü Ökkeş Demir'den bilgi aldı.

Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, beraberindeki heyetle birlikte Mersin Üniversitesi Kampüsü’nde Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Mersin Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yapılan “Genç Ofis’i” ziyaret etti. Yapımı tamamlanan Genç Ofis'deki güzel sanatlar, müzik, inovasyon stüdyoları ve tiyatro atölyelerini gezen ve üniversite öğrencileriyle sohbet edip, gitar çalan Yılmaz, İl Müdürü Ökkeş Demir’den Genç Ofis’te yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Genç Ofis’in yeni açılmasına rağmen üniversite öğrencilerinden yoğun ilgi gördüğünü belirten Yılmaz, “Genç bir nüfusa sahip olan Mersin bu anlamda müthiş bir potansiyele sahip. Geleceğimizin teminatı siz kıymetli gençlerimiz için Devletimizin şefkatli kollarını her türlü imkânı seferber etmek bizim için büyük bir görevdir. Sevgili Gençler siz isteyin, inanın, hayal edin, düşünün ve hayallerinizin peşinden koşun. Bizlerde sizlerin hayallerinize yön vermeye devam edelim. Bu güzel Genç Ofis’in kısa sürede hazır hale getirilmesinde büyük emeği olan Gençlik ve Spor il müdürümüz Ökkeş Demir’e ve personellerine teşekkür ediyor, Mersin Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Genç Ofis’in İlimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Genç ofisler; Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra gönüllülük, çevre bilinci, sosyal sorumluluk projeleri, gençlik Kampları, tarihi ve kültürel gezilerinde yer aldığı, öğrenci toplulukları verimliliklerini artırmak, kendi aralarındaki diyalog ve işbirliğini geliştirmek sporun ve sanatın birleştirici ve geliştirici gücünün kullanılması gibi çok geniş bir yelpazede faaliyet sürdürmesi amaçlanıyor.