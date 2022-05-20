Son Dakika

TELEFON SİPARİŞ ETTİ KİTAP GELDİ !

Ankara’da yaşayan Ahmet H. internetten bir akıllı telefon siparişi verdi. Bin 700 TL’ye telefonu kendisine göndereceğini söyleyen Ahmet Eker, paranın bir kısmını aldıktan sonra mağdura cep telefonu yerine kitap gönderdi.

GENEL 20.05.2022, 09:22
TELEFON SİPARİŞ ETTİ KİTAP GELDİ !
Ankara’da yaşayan Ahmet H. internetten bir akıllı telefon siparişi verdi. Bin 700 TL’ye telefonu kendisine göndereceğini söyleyen Ahmet Eker, paranın bir kısmını aldıktan sonra mağdura cep telefonu yerine kitap gönderdi.
‘Sahibinden.com’ üzerinden tanıştığı şahısla ‘Samsung’ marka ikinci el bir cep telefonu için anlaşan Ahmet H. karşılıklı güveni sağladıktan sonra dolandırıcıya 500 TL kapora yolladı. Kaporayı alan Ahmet Eker, mağdur Ahmet H.’ye cep telefonu yerine kargoyla kitap yolladı.

‘Paranın Sivas’taki bir banka şubesinde çekildiği ortaya çıktı’
Olaydan sonra karşı tarafla iletişime geçmeye çalıştığını ve karşılık alamayınca savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen mağdur Ahmet H., “Birkaç gün bekledim bir hareket çıkmıyor ben de bunun üzerine savcılığa gittim o zaman Yozgat’ta ikamet ediyordum. Savcılığa suç duyurusunda bulundum, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kişi hakkında bir iddianame hazırlandı ve bu kişinin hakkında da o kişinin aslında Sivaslı olduğu ve Kırşehir’i kullandığı ortaya çıktı. Benim gönderdiğim parayı Sivas’tan bir banka şubesinden çektiği ortaya çıktı bunun üzerine iddianame hazırlandı ve ağır ceza mahkemesinde yargılandı” dedi.

‘Mahkemeden sanığa 4 yıl hapis’
Mağdurun suç duyurusunun ardından durumu değerlendiren savcılık, tüm deliller eşliğinde sanık Ahmet Eker hakkında ‘Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan iddianame hazırladı. Yozgat Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık, yargılamanın sonunda bu suçtan 4 yıl hapis ve bin 20 TL adli para cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.

‘Biz yaşadık bir başkası yaşamasın’
Hukuk sistemi olduğu sürece mağdurların çekinmeden gerekli işlemleri ve suç duyurusunu yapmaları gerektiğini belirten Ahmet H., “Ben belki bu mağdurlardan biriydim bu kişinin sonradan sabıkası olduğu ortaya çıktı ve benim şikayetçi olduğumdan kaynaklı da Çorum cezaevinde yatıyor. Dolayısıyla insanlarımızın bu konuda duyarlı olarak yaptığı, o içinde bulunduğu durumları izah edecek bir dilekçeyle savcılıklara müracaat etmesi halinde aslında birçok mağduriyetin önüne geçebileceğimiz kanaatindeyim. Belki bizim bu durumumuzu gören başka kardeşlerimize de örnek olması açısından bunun da bu şekilde duyurulması daha da iyi olacağı kanaatindeyim. Biz yaşadık bir başkası yaşamasın. Bu şekilde dolandırıcılık yapan kişiler de mutlaka hak ettiği cezayı alması gerektiği kanaatindeyim” diye konuştu.

Yorumlar (0)
22
açık
Namaz Vakti 20 Mayıs 2022
İmsak 03:46
Güneş 05:23
Öğle 12:43
İkindi 16:32
Akşam 19:53
Yatsı 21:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
sanalbasin.com üyesidir