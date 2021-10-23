SAĞLIK-SEN GENEL BAŞKANI DURMUŞ MERSİN'E GELİYOR

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş , Sağlık-Sen Mersin Genişletilmiş İl Divan Toplnatısına katılmak üzre Mersin'e geliyor.

Sağlık-Sen Mersin İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş , 26 Ekim 2021 Salı Günü Genişletilmiş İl Divan Toplantısına katılmak üzre Mersin'e geliyor.Genel Başkan Durmuş bir dizi ziyaretlerde bulunduktan sonra , sağlık çalışanlarıyla da biraraya gelerek toplu sözleşme sürecini değerlendirecek , sağlık çalışanlarının sorunlarını , önerilerini dinleyecek.

Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer , ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada , '' 26 Ekin 2021 tarihinde Mersin'de gerçekleştireceğimiz Mersin İl Genişletilmiş Divan toplantımızı onurlandıracak olan ,Toplu sözleşme sürecinde masada müzakereyi , meydanda mücadeleyi bırakmıyan , sağlık kahramanlarımız için önemli kazanımlar elde eden Genel Başkanımızı ilimizde ağırlamaktan onur duyacağız '' dedi.