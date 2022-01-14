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İL MÜDÜRÜ DEMİR'DEN KOCA'YA ZİYARET
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca´yı makamında ziyaret etti.
GENEL 14.01.2022, 07:50
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca´yı makamında ziyaret etti.
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'yı makamında ziyaret eden Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan, misafirperverliğinden dolayı Koca' ya teşekkür etti.
Misafirlerini makamında ağırlayan Adem Koca ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
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