Son Dakika

BÜRO MEMUR-SEN GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET KIZIL :''KABUL ETMİYORUZ''

BÜRO MEMUR-SEN Genel Başkan Vekili Ahmet Kızıl:''Hatanın neresinden dönülürse kârdır. Adalet anlayışından yoksun bu düzenleme TBMM’de düzeltilmelidir.''

GENEL 07.06.2022, 12:18
BÜRO MEMUR-SEN GENEL BAŞKAN VEKİLİ AHMET KIZIL :''KABUL ETMİYORUZ''

BÜRO MEMUR-SEN Genel Başkan Vekili Ahmet Kızıl basın açıklmasında bulundu.Kızıl açıklamasında aşağıdaki ifadelere yer verdi.

KABUL ETMİYORUZ!

6. Dönem Toplu Sözleşmede imza altına aldığımız “3600 Ek Gösterge ve Ek Göstergelerin Yeniden Düzenlenmesi” konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile iki genel toplantı, bir de Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu Komisyon Toplantısı yapıldı. Bu toplantılarda sendikamızın görüşleri (Genel İdare Hizmetler Sınıfı’nda 1.Dereceye ulaşan herkesin 3600, Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın 3000 ek göstergeye kavuşması) hükümete açık ve net bir şekilde ifade edildi.

“Ek Gösterge Düzenlemesi” kamuoyu ile ilk paylaşıldığında kapsam bakımından dar ve içeriği yetersizdi. Konfederasyonumuz Memur-Sen ve sendikamız Büro Memur-Sen’in girişimleri neticesinde kapsamı genişletildi ancak içerikte halen sıkıntılar mevcuttur.

Tüm Kamu Görevlilerine 600 puan Ek Gösterge verilmesi ilk bakışta adil bir yaklaşım gibi görünse de;
Kamuoyunda dört meslek grubu olarak adlandırılan grupta önlisans ve lisans mezunları 3600 ek gösterge alırken (yaklaşık 1400 TL artışa), Büro Hizmet Kolunda mali, adli, idari vb. devletin ana hizmetlerinin sorumluluğunu üstlenen kamu görevlilerinin lisans mezunlarını 2800 ek göstergede (yaklaşık 120 TL artışa), şube müdürleri vb. idarecilerin 3000 ek göstergede (yaklaşık 160 TL artışa) baraj altında bırakılmaları tam bir fiyaskodur ve ASLA KABUL EDİLEMEZ. 

Hatanın neresinden dönülürse kârdır. Adalet anlayışından yoksun bu düzenleme TBMM’de düzeltilmelidir. Bu düzenlemedeki eksiklikler ve adaletsizlikler düzeltilene kadar mücadelemiz ve eylemlerimiz devam edecektir. 

19. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi’nin 3. Maddesinde kamuoyuna deklare ettiğimiz “Ek gösterge çalışmalarında hizmet kolumuz kapsamındaki kurumlarda görevli personelimizi dışlayan, ayrımcılık yapan hiçbir teklif kabul edilmeyecektir” irademizi tüm benliğimizle koruduğumuzu bir kez daha deklere ediyoruz.
Hakkı ve hakikati savunmaktan bir adım geri durmayacağız.

Bu süreçte hizmet kolumuzdaki kamu görevlilerinden aldığımız güçle mücadelemize aynı kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ediyor, düzenlemeyi bu haliyle KABUL ETMEDİĞİMİZİ tüm kamuoyuna bildiriyoruz!

Kaynak: mersintime
Yorumlar (0)
29
açık
Namaz Vakti 07 Haziran 2022
İmsak 03:32
Güneş 05:16
Öğle 12:45
İkindi 16:36
Akşam 20:05
Yatsı 21:41
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
sanalbasin.com üyesidir