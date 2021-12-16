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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yeni asgari ücreti 4250 lira olarak açıkladı.

EKONOMİ 16.12.2021, 15:39
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yeni asgari ücreti 4250 lira olarak açıkladı.  

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