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HAFTANIN ÖĞRETMENİ, ZELİHA KORKMAZ !
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, her hafta kendi alanlarında gerçekleştirdikleri örnek çalışmalarla mesleklerinde fark oluşturan öğretmenleri ödüllendirmeye devam ediyor.
EĞİTİM 07.01.2022, 10:14 07.01.2022, 10:18
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü her hafta kendi alanlarında gerçekleştirdikleri örnek çalışmalarla mesleklerinde fark oluşturan öğretmenleri ödüllendirmeye devam ediyor.
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, haftanın öğretmeni olan Mut Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda görev yapan Zeliha Korkmaz' a ödülünü takdim etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mut Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda görev yapan Zeliha Korkmaz' a mesleğine olan özverili yaklaşımlarından ve emeklerinden dolayı teşekkür ederek, ödülünü verdi.
Zeliha Korkmaz, bu ödülün onun için çok kıymetli olduğunu dile getirerek misafirperverliği ve taltifinden dolayı İl Müdürü Koca'ya şükranlarını ifade etti.
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