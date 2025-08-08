Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş başkanlığında, ’Sağlıklı Gelecek İçin Okul Sağlığı Farkındalığı Projesi’ kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nazmi Kendigelen, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Çağatay Çetin ile proje sorumlusu öğretmenler katıldı. Toplantıda, ’okul sağlığı ve sağlıklı gelecek’ teması doğrultusunda yıl boyunca yapılması planlanan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde; okul-aile-toplum bütünleşmesi, eğitimde iş birliği, pratik yaşam becerileri kazandırılması ve toplumsal duyarlılık gibi ilkelerle yürütülen proje; öğrenciler, kronik hastalığı bulunan bireyler, pansiyonlu okul öğrencileri, aileler, öğretmenler, okul yöneticileri, hemşireler, kantin ve yemekhane çalışanları, servis şoförleri ve milli eğitim personelini kapsıyor.

Toplantıda, ağız ve diş sağlığı çalışmaları, okul ve ata sporlarının entegrasyonu, beden kitle endeksi takibi, çölyak ve diyabet farkındalık eğitimleri, göz taramaları, aile kampları, glütensiz lezzetler etkinlikleri, yöresel ürün tanıtımları, köy meydanlarında bilinçlendirme faaliyetleri, gıda okuryazarlığı, afet ve çevre farkındalığı, sıfır atık projeleri, yarışmalar, sergiler ve çalıştaylar gibi çok sayıda etkinlik değerlendirildi.

Etkinliklerin uygulanmasında Kızılay, Yeşilay ve çeşitli sağlık dernekleriyle iş birliği yapılacağı ifade edildi.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte; risk gruplarının erken tespiti, akran zorbalığının önlenmesi, öğretmenlerin yetkinliklerinin artırılması, veri farkındalığının geliştirilmesi ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması hedefleniyor.

Toplantının kapanış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "Evlatlarımızın akıl, ruh ve beden sağlıkları her şeyden daha önemlidir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde de belirtildiği gibi, beden ve ruh bütünlüğüne sahip bireyler yetiştirmek istikbalimiz açısından hayati öneme sahiptir" dedi.