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MERSİN'DE 5 TON 250 KİLOGRAM KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ
Mersin'de polis ekipleri, bir kamyonda yaptıkları aramada 6 fiber tank içerisinde 5 ton 250 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirdi.
ASAYİŞ 17.05.2022, 12:36
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak akaryakıt satışına yönelik çalışma başlattı. İlçede satış amaçlı kaçak akaryakıt getiren ve daha önce de kaçak akaryakıt getirmekten işlem yapılan M.A. isimli şahsın kullandığı kamyonu takibe alan ekipler, bir süre sonra durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda 6 fiber tank içerisinde 5 ton 250 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.A., yapılan adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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