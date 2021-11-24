ÖĞRETMENLERİN SPOR COŞKUSU ÖDÜLLERLE TAÇLANDIRILDI

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı kapsamında düzenlenen voleybol karşılaşmalarının ödül töreni, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca' nın katılımıyla Mersin Toroslar 1000 Kişilik Voleybol Spor Salonu'nda yapıldı.

Final maçı sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara ödüllerini veren Adem Koca, turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ederek, öğretmenlerimizin içindeki spor coşkusunun öğrencilerimize de yansıdığını ve Öğretmenler Günü vesilesiyle düzenlenen müsabakaların bu kadar keyifle geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.