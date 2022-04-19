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ADANA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ EMRE DURU HIZLI BAŞLADI

2020 yılından bu güne yaklaşık 2 yıldır Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev yaptığı sürede Mersin’in tanıtımı adına yaptığı özverili çalışmalarıyla tanınan Emre Duru , Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine resmen başladı.

KÜLTÜR TURİZM SANAT 19.04.2022, 20:20
ADANA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ EMRE DURU HIZLI BAŞLADI
2020 yılından bu güne yaklaşık 2 yıldır Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev yaptığı sürede  Mersin’in tanıtımı adına yaptığı özverili çalışmalarıyla tanınan Emre Duru , Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine resmen başladı.
Mersin Üniversitesi İşletme alanı doktora öğrencisi olup, İnsan Kaynakları ve Kariyer Danışmanlığında ve İşletme yönetimi alanları olmak üzere iki ayrı dalda yüksek lisans yaptı , ulusal ve uluslararası projelerde aktif görev aldı.
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine başlar başlamaz Göreve başlar başlamaz ayağının tozuyla ,1907 yılında kurulan
Milli Mensucat Fabrikasının yerine inşa edilen ve açılamayan bölümlerinin yapımına hala devam edilen Adana Müzesinde incelemelerde bulunan Emre Duru , yaptığı açıklamada ,'' İş ve gönül birliği içerisinde Adana ilimizi kültür ve turizm alanında başarıya taşıma amacında olup , bugüne kadar yapılmış olan güzel ve kalıcı çalışmaları daha da geliştirmek , bu çalışmalara yenilerini de ekleyebilmek adına ekip ruhuyla çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bu şehre atanmış olmamın şehrimize, Müdürlüğümüze, ülkemize hayırlara vesile olmasını dilerim ” dedi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Duru , Adana Müzesi ile ilgili de şu bilgileri paylaştı ;
Müzenin bulunduğu alan 1907 Adana'da yaşayan (azınlık) Simyonoğlu ailesi tarafından iplik fabrikasi olarak yaptırılıyor daha sonra aile Fransa'ya gidiyor ve fabrika 1927 yılında Ataturk'ün emri ile Milli Mensucat fabrikasi adını alarak üretime geçiyor. 1980 li yıllarinda da fabrika kapaniyor. Turk edebiyatinin onemli yazari Orhan Kemal de bir sure bu fabrikanin muhasebe bölümünde çalışıyor ve burada yaptigi gözlemler, Murtaza romanina esin kaynagi oluyor.
Türkiye Cumhuriyetinin ilk 10 sanayi kurulusundan biri olan tarihi Milli Mensucat Fabrikasının, 2014 yilinda Bakanligimizca restorasyonuna başlanması ile ilk etap olan Arkeoloji Muzesi 2017 yılında ziyarete açılıyor.
Adana Arkeoloji Müzesi de yine Türkiye Cumhuriyetinin ilk 10 muzesi arasinda,1924 de Bölge müzesi olarak açılan muzenin eser koleksiyonu cok zengin. Prehistorik caglardan gunumuze kadar neredeyse kesintisiz bütün devirlere ait nadide eserler, müzemizde sergileniyor. Unik eserler arasinda, Prehistorik dönemlere ait obsidyen nüve, neolotik ve kalkolitik çağlara ait pişmiş toprak eserler, Geç Hitit Dönemine ait Tarhunda Heykeli, Kaya kristalinden Dağ Tanrısı heykelciği, Roma Donemine ait Bronz Senatör Heykeli, Akkilleus Lahti, Antropomorph Lahit, Hippocampos Mozaiği, unik libasyon kaplari, cam eserler, megara kaseler, arkaik heykeller, helenistik dönem pismis toprak eserleri, zengin sikke koleksiyonu, Selcuklu ve Osmanli donemine ait pek cok zengin eser muzede sergileniyor.
Halen devam eden 2.ve 3. etap calismalari bittiginde de tarim ve sanayi müzelerinde sergilenen eserler, canlandirmalar ve bilgilendirmelerle Adana'nın tarim ve sanayi tarihine bir yolculuk yapabileceksiniz . Ayrica müze açık alanlarında narenciye bahcesi ve bir açık hava sinemasinin bulundugu müzeler meydanı da olacak. Milli Mensucat fabrikasina ait bilgi ve belgelerin sergilendigi bir bölüm de yapilacak. Konferans salonu, çok amaçli sergi salonlari,cocuk egitim atelyesi, kütüphane , kafe ve restorantlar da yapilacak olan muze kompleksi, halkin hem muze ziyareti hem de sosyal,kulturel, egitim ve sanatsal aktiviteleri yapılacağı bir kamusal alan olacak. Adana Müze Kompleksi, 37.000 m² kapali, 25.000² açık olmak uzere 62 donumluk toplam alani ile Türkiyenin en büyük , dunyanin 5. büyük muzesi unvanini da kazanacak.

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