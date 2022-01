TARSUS ŞEHİR TİYATROSU, 'ÇEHOV VODVİL' OYUNUYLA AKSARAYLI İZLEYİCİLERLE BULUŞTU

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ‘Çehov Vodvil’ oyunu turne kapsamında Aksaray Kültür Merkezinde sahnelendi. Aksaraylılarla buluşan Çehov Vodvil, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, reji ve dramaturji çalışmalarını Nihat Çapar’ın yaptığı oyunda Murat Çapar, Özmen Güvençli, Derya Güneri, Hacer Öner, Ertan Rüstem ve Ozan Karabulut rol aldı. Anton Pavloviç Çehov’un iki oyunundan derlenen ‘Çehov Vodvil’ oyunuyla izleyicinin karşısına çıkan Tarsus Şehir Tiyatrosu, Aksaray izleyicilerinden tam not aldı.

Tarsus Şehir Tiyatrosu olarak Aksaray halkı tarafından yoğun ilgiyle karşılandıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Genel Sanat Yönetmeni Murat Çapar, "Bugün Aksaray’da Çehov Vodvil oyunumuzu sahnelediğimiz ve değerli izleyicilerimizle buluştuğumuz için çok mutluyuz. Rus edebiyatının öncü ve ünlü isimlerinden olan Anton Çehov’un iki oyunundan derlenen Çehov Vodvil oyunumuz, tiyatro seyircisinin keyifle izleyebileceği, güldürü ve dinamik yönü ağır basan bir oyunumuz. Biz Aksaray’a davet edildiğimizde sizlerle buluşacağımız ve oyunumuzu sahneleyeceğimiz için çok heyecanlandık. Bugün bizleri sizler ile buluşturan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Aksaray Şubesi’ne ve bizleri izlemeye gelen değerli seyircilerimize çok teşekkür ederiz. Ayrıca sanata verdiği destek ile bilinen Tarsus Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan’a bizlere bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz. Tarsus Şehir Tiyatrosu olarak sanatın sınırlarını aşan tüm güzelliklerin bizleri sizler ile ebediyen buluşturması temennilerimizle, Tarsus Şehir Tiyatrosu ekibi olarak hepinize şükranlarımızı sunarız" dedi.

Aksaray’da Çehov Vodvil oyununu izlediği için memnuniyetini belirten belirten bir seyirci, "Aksaray’a, Tarsus Şehir Tiyatrosu’ndan bir oyun geldiğini duyunca çok mutlu olduk. Biz üniversite öğrencileri olarak Çehov Vodvil oyununu izlerken çok keyif aldık. Öncelikle bu muhteşem oyunu bizlerle buluşturduğu için Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosuna ve muhteşem oyuncularına çok teşekkür ederiz. Uzun zamandır izlediğim, her duygunun her düşüncenin çok güzel işlendiği bir oyundu. İzlerken her dakikasında çok keyif aldım. Bu tarz oyunların tüm ülkeye yayılması gerekiyor. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a bizlere Aksaray’da Tarsus Şehir Tiyatrosu ile buluşturma imkanı sağladığı için ayrıca teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.