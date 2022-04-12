MERSİN'E "UMUT ÇOCUK" HEYKELİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2022 yılını Özgecan Aslan Barış Meydanı’ndaki coşku dolu kutlamada Mersinlilerle birlikte karşılamıştı. Yeni yılın ilk dakikalarında binlerce Mersinliye seslenen Seçer, “Önce kendimize inanalım, Mersinimize inanalım, ülkemize inanalım. Umut edelim; 2022 yılı inanç ve umut yılı olsun, yeni yılınız kutlu olsun” demişti.

Sanatçı Ayla Turan, bu yıl kente bir “Umut Çocuk” heykeli kazandırmak için Macit Özcan Tesisleri’nde çalışmalara başladı. Heykelin tamamlandıktan sonra kent merkezinde yapımı süren katlı otoparkın üstünde yer alacak Kent Meydanı’na yerleştirilmesi planlandı. 1992 yılında başladığı Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümü’nü bitirip 1996 yılında İstanbul’da açtığı atölyesinde çalışmalara başladığını belirten Ayla Turan, “Amerika’dan Japonya’ya, Çin’e, Endonezya’ya kadar dünyanın pek çok ülkesine gidip oralarda da heykel yapıyorum. Çocukluğumdan beri herhalde böyle bir şey var. Herkesin oynadığı çamurlarla ben de oynadım ve ondan sonra tabi herhalde sanatsal tarafım ağır bastı. Ondan sonra güzel sanatlara başlayıp Heykel Bölümü’nü seçtim, orada devam ettim” diye konuştu.



“Şimdi Mersin için bir 'Umut Çocuk'u yapıyorum”

Üniversite yıllarından bu yana çocuksu çalışmalar yaptığını vurgulayan Turan, “Umut Çocuk” heykelinden de söz ederek, “Bu çocuğu herkes 'Umut Çocuğu' olarak adlandırdı ve benimle de çok özdeşleşti. Hep beyaz figürler yapıyorum. Polyester, mermer, ağaç veya metal gibi farklı malzemelerden de yapıyorum. Umut Çocuk da aslında ilk gezi direnişiyle başladı. O dönem 2013’te Almanya’daydım ve bir şey yapmam gerekiyordu. Herkes burada, o direnişe destek oluyor. Ben de o gün ‘ne yapacağım’ diye düşünürken ortaya bu çıktı. Öyle başladı, ondan sonra devam etti. Birçok farklı varyasyonunu yaptım. Şimdi Mersin için bir Umut Çocuğu yapıyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Seçer’in “2022 yılı inanç ve umut yılı olsun” sözlerini de değerlendiren Turan, “Umut sözcüğü çok pozitif değil her zaman. Çünkü olumsuz bir durum içinde doğan bir şey. Hepimizin en çok ihtiyacı olduğu bir dönemdeyiz. Başka türlü de çıkışı yok. Umut etmemiz lazım ki bu hem motivasyon için iyi olsun hem de iyi şeyler yapmak için iyi olsun. Çok fazla karanlığa gömüldük, artık aydınlığa çıkmanın zamanı. Umutlu olmaya inanmamız lazım” dedi.

Sürdürdüğü çalışmaları yerinde görmeleri için Mersinlileri Macit Özcan Tesisleri’ne davet eden Turan, “Heykel 5 parçadan oluşuyor. Hepsi farklı. 2 kol, 2 bacak. Burada 5 tane blok var. 1 aydır hazırlanıyor bunlar. Mermer ocağından seçildi, boyutlarını verdim, kesildiler. Şimdi de bu 5 parçayı ayrı ayrı çalışıyoruz. Kemal Tufan ve İranlı heykeltıraş Majid Haghighi de bana yardım etmek için geldiler” ifadelerini kullandı.