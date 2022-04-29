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AZERİ SANATÇI JAMAL ALİYEV MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİNDE SAHNE ALACAK
Bu yıl ‘Müzik Birleştirir’ temasıyla 21 Mayıs-11 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Azeri viyolonsel sanatçısı Jamal Aliyev’i Mersinlilerle buluşturacak.
KÜLTÜR SANAT 29.04.2022, 11:18
Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Dvorak’ın Çello Konçertosunu seslendirecek olan Jamal Aliyev, 31 Mayıs’ta Mersin Kültür Merkezinde sahne alacak. Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde Festival Orkestrasının eşlik edeceği konserde, Dvorak Çello Konçertosu ile birlikte Çaykovski’nin 5. Senfonisini Festival Orkestrası seslendirilecek.
Kaynak: İHA
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