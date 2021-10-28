TEVFİK SIRRI GÜR ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN 98.YIL COŞKUSU

Mersin Akdeniz İlçesi Tevfik Sırrı Gür Anaokulu öğrencilerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 98.Yılı Kutlamalarında büyük coşku yaşandı.

Tevfik Sırrı Gür Anaokulu'ndaki 5 sınıfın öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 98.Yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ilk günkü heyecan ve coşku ile kutladılar.Okul bahçesinde gerçekleşen Kutlamalarda minik yürekler okudukları şiirler , söyledikleri şarkılar ve türküler ile Bayram sevinçlerini ve coşkularını paylaşan aileleri , öğretmenleri ve Okul İdarecilerine duygu dolu anlar yaşattılar.

AKDENİZ'DE MİNİK YÜREKLER CUMHURİYET İLE COŞTU