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GÖREV ŞEHİDİ SAĞLIKÇILAR İÇİN SİLİFKE'DE HATIRA ORMANI

19 Mart 2022 günü Silifke’nin Yeşilovacık beldesi Kemer Mevkii’nde Pandemi döneminde görevi başında iken yaşamını kaybeden sağlık çalışanları hatıralarını yaşatmak adına fidan dikimi yapıldı.

GÜNCEL 19.03.2022, 21:04 19.03.2022, 21:11
GÖREV ŞEHİDİ SAĞLIKÇILAR İÇİN SİLİFKE'DE HATIRA ORMANI

19 Mart 2022 günü Silifke’nin Yeşilovacık beldesi Kemer Mevkii’nde Pandemi döneminde görevi başında iken yaşamını kaybeden sağlık çalışanları hatıralarını yaşatmak adına fidan dikimi yapıldı.

Mersin Toros Devlet Hastanesi, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Sağlık Sen Mersin Şubesi ve Mukaddem ASM ‘de görev yapan Dr. Ahmet Erkal’in proje ortaklığı ile yaklaşık 350 kişinin katılımı ile binlerce fidan toprakla buluştu.

Silifke Kaymakamı Sn. Abdullah Aslaner’in, Silifke Belediye Başkanı Sn. Sadık Altunok’un, Mersin Orman Bölge Müdürü Sn. Kenan Akduman’ın, Mersin İl Sağlık Müdürü Sn. Uzm.Dr Emrah Ceviz’in, Sağlık Sen Mersin Şube Başkanı Sn. Hasan Özer’in, Mersin Orman Bölge Md. Yrd. Sn. Mehmet Fulin’in, Silifke Orman İşletme Md. Sn. Hasan Aslan’ın, Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Sn. Prof. Dr. Fügen Özcanarslan’ın, Dekan Yrd. Dr. Öğrt. Üyesi Sn. Behire Sancar’ın, Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Güngör’ün, Toros Devlet Hastanesi Başhemşiresi Sn.Dilek Özer’in, TEMA Vakfı Mersin Şube Başkanı Sn. Perihan Saydan Pazarbaşı’nın, Sağlık Sen Üyelerinin, Mersin Üniversitesi ve Toros Üniversitesi Sosyal toplulukları öğrencilerinin, TEMA gönüllüleri ve Pandemi de hayatını kaybeden Dr. Erdinç Şahin’in eşi Sonay Şahin, Dr. Kemal Arslan’ın eşi Reyhan Arslan, Dr. Nuri Ocak’ın eşi Nevin Ocak, Diş Hekimi Murat Pazarbaşı’nın eşi Perihan Saydan Pazarbaşı’nın katılımı ile gerçekleşen fidan dikme etkinliğinde sunumu üstlenen Toros Devlet Hastanesi Başhekim Yrd. Dr. Ruhsar Uçar şunları ifade etti:

Sevgiyi, merhameti, şefkati, alamadan vermeyi, özveriyi mesleği ile özdeşleştiren sağlık çalışanları Pandemi sürecinin ön cephesinde yaklaşık 2.5 yıldır verdikleri yoğun çaba ile tüm toplumun takdirini kazanmış, gönüllerde taht kurmuşlardır. Önceleri yeterince tanımadığımız şimdilerde ise aşıyla yenmeyi başardığımız virüs en çok bizlerin, sağlık çalışanlarının ve ailelerinin canını yaktı. Dünya da yaklaşık 116 bin, Türkiye de 512 sağlık çalışanı, Mersin de 10’u Doktor 23 sağlık çalışanı yaşamını kaybetti. Yaşamı kutsayan, bir Can’ı daha ölümün pençesinden nasıl alabilirim diye emek harcayan Pandeminin kahramanları henüz sevdiklerine doyamadan, çoğunu gençliğinin baharında zamansız kaybettik. Üzüntümüz büyük, erken gidişleri ile derin yaralar Ailelerinin yüreklerinde açıldı. Bugün burada onların yanında olduğumuzu, acılarını paylaştığımızı, sevgiyle, dostlukla birbirimize sarılarak üzüntülerini hafifletebileceğimizi hatırlatmaya geldik. Aziz hatıralarını ektiğimiz fidanları toprakla buluşturarak, doğaya can vererek kalıcı hale getireceğiz.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok konuşmasında sağlık çalışanlarının Pandemi sürecinde çok emeklerinin geçtiğini belirterek, fidan dikme etkinliğinin çok anlamlı olduğunu bu sayede vefat eden sağlık çalışanlarına son görevlerini yerine getirdiklerini söyledi. Mersin de Pandemi sürecinde yaşamını yitiren ilk Hekim Dr Erdinç Şahin’in arkadaşı olması nedeniyle bu etkinliğin kendisi için anlamının büyük olduğunu ifade etti.

Mersin Orman Bölge Müdürü Sn. Kenan Akduman bütün mesleklerin kutsal olduğunu ancak Hekimliğin ayrı bir önemi olduğunu, insanı yaşatmak adına kendi hayatlarından vazgeçtiklerini söyledi. Ayrıca Orman Haftasına girmelerinden dolayı bu etkinliğin çok daha anlamlı hale geldiğini söyledi.

Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz Pandemi döneminde yaşamını kaybeden sağlık çalışanlarının hatıralarını yaşatmak adına yapılan her etkinliğin kendilerini çok mutlu ettiğini ancak fidan dikme etkinliğinin çok anlamlı olduğunu ifade ederek emeği geçen ve fidan dikimine katılan herkese teşekkür etti.

Mersin Sağlık Sen Başkanı Sn. Hasan Özer konuşmasında: Sayın kaymakamım, belediye başkanım, Mersin İl Sağlık Müdürüm ve sağlık bürokrasisinin kurmay kadrosu, Orman Bölge müdürüm ve ekibi, çok kıymetli şehit yakınlarımız, pandeminin kahramanı sağlık çalışanlarımız, üniversite öğrencilerimiz, kıymetli misafirlerimiz Allah’ın selamı hepinizin üzerine olsun.

Tarih boyunca salgınlar insanların en büyük korkulu rüyası olmuş, milyonlarca can salgın hastalıklar da yitirilmiştir. İnsanın zorlu bir etik imtihanı verdiği, insanın insandan kaçtığı karanlık günler olarak tarihe geçen bu süreçler yine mesleğine bağlı sağlık ve Sosyal hizmet çalışanlarının ve bilim insanlarının çabaları ile aşılmıştır. İtalyan yazar; Boccacio büyük veba salgını “Decameron” da “babalar, oğullarını; anneler, bebeklerini terk ediyor” sözleri ile tasvir eder. O günlerde de kimselerin yardımına koşmadığı hastalara kapılarını açanlar, deva olanlar elbette bu kutsal görevleri layıkıyla icra eden Sağlık Çalışanlarımız olmuştur. Bulaş riskiyle, ölüm riskiyle en sevdiklerine taşıma riskiyle görevini yerine getirirken Şehit olan Sağlık kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Mekanları Cennet Makamları Âlî olsun. Salgın dönemi Ülkemizde Şehit olan Sağlık Kahramanlarımız adına ilk hatıra ormanı olması için emek veren başta Toros devlet hastanesi başhekim yardımcımız Dr. Ruhsar UÇAR hanıma, Mukaddem Aile Sağlığı merkezi Doktoru Ahmet ERKAL beye, Mersin Orman İşletme Müdürümüz Kenan AKDUMAN ve ekibine, bugünü önemli kılan siz değerli katılımcılara teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum dedi.

Fidan dikimi sonrası Dr. Erdinç Şahin’in Eşi ve Çalışma arkadaşlarının ikramları, Mersin Sağlık Sen şubesinin yemek, limonata, çay ikramları konuklara sunuldu.

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