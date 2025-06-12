Mersin’de denizden çıkarılan çöpler, farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde sergilendi. Denizden aralarında alışveriş arabasının da bulunduğu çöpler çıkarılırken, deniz ekosistemini tehdit eden hayalet ağlardan yapılan tünel vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi tarafından Çevre Haftası dahilinde ’Deniz Dibi Temizliği ve Dalış Etkinliği’ düzenlendi. Mersin İtfaiyesi ekibi ve dalgıçlar, dalış yaparak deniz dibindeki çöpleri topladı. Denizden araba lastiği, alışveriş arabası, paspas, balıkçı ağı, plastik ve cam şişe, sigara paketi ve izmaritleri gibi insan kaynaklı çöpler çıktı. Yosun tutan atıklar, sahilde sergilenirken, vatandaşlar, deniz ekosistemini tehdit eden hayalet ağlardan yapılan tünel ile deniz canlılarının hayatta kalma mücadelesini deneyimledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, sadece Çevre Haftası’nda değil yıl boyunca temizlik ve farkındalık çalışmaları yaptıklarını söyledi. Çevre bilincini aşılamak için birbirinden farklı etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Halisdemir, "Bu faaliyetlerimizden biri de ’Deniz Dibi Temizliği ve Dalış Etkinliği’ oldu. Dalgıçlarımızla denize atılan çöpleri çıkarttık ve denizimizi neden temiz tutmamız gerektiğini göstermek için sergiliyoruz. Deniz canlılarının yaşadıklarını anlamamız için gerçekleştirdiğimiz etkinliklerden biri de hayalet ağlardan tünel yapmak oldu. Bu tünelden geçen vatandaşlarımız, ’ne kadar zor olduğunu görsün ve balıkların neler yaşadığını anlasın’ istedik" diye konuştu.

"Deniz çayırlarını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz"

Mersin denizini Tarsus Kulak’tan Erdemli Çeşmeli’ye kadar 53 kilometrelik mesafede sürekli denetlediklerini hatırlatan Halisdemir, kentin temiz kalması için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti. Halisdemir, "Teknolojik cihazlarla denetim konusunda Türkiye’de öncü belediyelerden birisiyiz. Denizi kirleten her etmene karşı mücadele ediyoruz. Derelerden kaynaklanan kirlilikleri önlemek için bariyerler aldık. Bu bariyerlerle mümkün olduğu kadar katı atığı tutarak, denize gitmelerine ve mikroplastik dediğimiz atıkların oluşmasına engel olmaya çalışıyoruz" dedi.

Deniz ekosistemini korumak için Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü ile ortak çalıştıklarını ifade eden Halisdemir, ODTÜ ile deniz ekosistemi için önemli olan deniz çayırlarını yaygınlaştırmayı ve artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Hayalet ağlardan tünel yapıldı

Denizden çıkarılan atıkları inceleyen 13 yaşındaki Bekir Kaan, farkındalık için kurulan hayalet ağlardan geçerken çok zorlandığını dile getirerek, "Geçerken biz bile takıldık. Biz insan olmamıza rağmen takıldığımıza göre balıklar buna takılıp nasıl kurtulsunlar? Bunun önüne geçmek için denizi kirletmememiz lazım" ifadelerini kullandı.

Çöplerin doğaya büyük zararlar verdiğini öğrenen Uras Samsa da "Hayalet ağların hepsi balıkların ölmesine neden oluyor. İçlerinden geçerken biz bile takıldık" diye konuştu.

Etkinlikte ayrıca kekik, diş ipi çiçeği, ıtır çiçeği gibi sinekle mücadelede önemli yeri olan tıbbi aromatik bitkilerden de dağıtıldı.