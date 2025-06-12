Eğitim‑Bir‑Sen ve Memur‑Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 186.yılı vesilesiyle yayımladığı mesajda , “Jandarma teşkilatımız , kurulduğu 1839 yılından bu yana en zorlu şartlarda,her daim milletimizin hizmetinde oldu. 186 yıl süren bu kutlu yürüyüş boyunca devletin güç birliği , milletin adalet beklentisi Jandarma’nın omuzlarında başarıyla taşındı” dedi.

Yıldız , mesajında şu görüşleri paylaştı ;

“Kurulduğu günden bu yana vatanımızın her köşesinde, halkımızın huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin tesisi için üstün bir gayretle görev yapan Jandarma Teşkilatımızın 186. kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.

Fedakârlık, disiplin ve kahramanlıkla görevini icra eden Jandarma personelimiz; terörle mücadeleden trafik güvenliğine, kaçakçılıkla mücadeleden asayiş hizmetlerine kadar pek çok alanda üstlendiği sorumluluğu başarıyla yerine getirmektedir.

Bu vesileyle; vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna şehit olan kahraman jandarma mensuplarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; görev başındaki tüm Jandarma personelimize sağlık, başarı ve esenlik diliyorum.

Jandarma Teşkilatımızın nice başarılı yıllara ulaşmasını temenni ediyorum.” dedi.