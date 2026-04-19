Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırıların ardından düzenlenen “Şiddete Hayır” eylemine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İl Başkanı Yıldız yaptığı açıklamada şu görüşleri paylaştı ;

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan menfur saldırılarda, dijital dünyanın karanlık dehlizlerinde kaybolmuş, adeta zombileştirilmiş katillerin öğretmen ve öğrencilerimizi şehit etmesine tepki göstermek amacıyla iş bıraktık, sesimizi yükselttik.

Okul güvenliğinin güçlendirilmemesi, rehberlik hizmetlerinin yeterince artırılmaması, sanal dünyanın tuzaklarına erişimin sınırlandırılamaması, okulların ve öğretmenlerin gereksiz yüklerden kurtarılamaması ve öğrenciyi merkeze almaya fırsat vermeyen angaryalar gibi temel sorunların tartışılması gerekirken; bazı sendika (!) ve marjinal gruplar tarafından bu olayda da odak saptırılmış, konu siyasal bir zemine çekilmiştir.

Ait oldukları sosyal tabanın siyasal bilinçaltına mesaj vermeye çalışan bu sendikalar, sınırlarını aşmış; kapsam dışına çıkarak sapla samanı karıştırmış, dün ile bugün arasında çelişkiye düşmüş ve tutarsızlığın adeta örneğini sergilemişlerdir.

1 ay önce:

“Okullar karakol değildir, eğitim polis nezaretinde sürdürülemez.” diyen sendika,

1 ay sonra:

“Bakanlığın önünde polis var, X-ray var; okulların önünde polis yok. Güvenlik neden polis tarafından sağlanmıyor?” demektedir.

Bu iki söylemden biri doğru, biri yanlıştır.

Doğru olan şudur: Okul güvenliği, elinde plastik cop bulunan ve kendi güvenliğini sağlamakta zorlanacak personel eliyle değil; yaşanan silahlı saldırıların da gösterdiği üzere, yetkin güvenlik birimleri tarafından sağlanmalıdır.

Sendikacılığı ideolojik saplantılarına araç edenlerin derdi başkadır.

▪️ Ramazan etkinliklerinden rahatsız olanlar,

▪️ Okullarda tahtaları mora boyayarak çocuklara ideolojik propaganda yapmaya çalışanlar,

▪️ Teröre karşı duruş sergileyen Diyarbakır Anneleri’ne destek veren üyelerini ihraç edenler,

▪️ Devletin terörle mücadelesine karşı tutum alanlar,

▪️ Sendika bürolarını farklı amaçlarla kullandığı iddialarıyla gündeme gelenler,

▪️ Şehit öğretmen Aybüke Yalçın için mesaj yayımlayıp terör örgütlerine açık tavır koyamayanlar;

bugün çıkıp kitleleri yönlendirmeye, tartışmayı başka mecralara çekmeye çalışmaktadır.

Bizim derdimiz, derdimiz olmayanlarla yol yürümek değildir.

İş bırakma eylemiyle amaç hasıl olmuş; devlet, dijital dünyanın karanlık alanlarına daha güçlü şekilde yönelmiş, bazı tehditler yapılan müdahalelerle bertaraf edilmiştir.

Okul güvenliği meselesi yeniden gündemin merkezine taşınmış; bundan sonra bu konu ile siber tehditler artık eskisi gibi değerlendirilmeyecektir.

Bizim amacımız sorun çıkarmak değil, sorunu görünür kılmak ve çözümüne katkı sunmaktır. Derdimiz üzüm yemektir, bağcı dövmek değildir.

Maksat hasıl olmuştur.

Pazartesi günü bayrağımızla okullarımızda olacak, dualarla şehitlerimizi anacak; oluşturulmak istenen olumsuz iklime teslim olmayacak ve her zaman olduğu gibi kaos peşinde koşanlara fırsat vermeyeceğiz.