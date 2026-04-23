Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Mezitli Çocuk Kampüsü'nde hayata geçirdiği atölyeler, çocukların hem eğlenerek öğrenmesini hem de sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamasını sağlarken, ücretsiz yapısıyla ailelerin de yoğun ilgisini görüyor.

Çocuklara eğlenerek öğretmeyi kendisine ilke olarak benimseyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Mezitli Çocuk Kampüsü'nde açtığı birbirinden eğlenceli ve öğretici atölyeler ile velilerin ve çocukların gözde mekânı oldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mezitli Çocuk Kampüsü, çocuklara eğlenceli ve öğretici bir ortam sunmaya devam ediyor. Geleneksel atölyelerin yanı sıra, çağın gerekliliği haline gelen teknolojinin de tüm imkanlarını çocuklara sunan kampüste, Akıl Zeka Oyun Atölyesi ve Tasarım Atölyesi ile çocuklar hem oyun kurucu oluyor hem de oyunlarla sosyalleşiyor.

Atölyeler sayesinde çocuklar analitik öğrenmeye ve sosyalleşmeye zaman buluyor

Çocukların sosyal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak için yola çıkan kampüste 6 haftalık periyotlarla düzenlenen atölyeler sayesinde, 8-14 yaş aralığındaki çocuklar bilimsel gelişmeleri de yakından takip etme şansı yakalıyor. 'Akıl Zeka Oyun Atölyesi' ile çocuklar analitik düşünme, strateji geliştirme ve dikkat becerileri kazanırken, eğitsel akıl oyunlarıyla yürütülen bireysel ve grup çalışmaları ile problem çözme ve sosyal etkileşim becerilerini de geliştiriyor. 'Tasarım Atölyesi' ile dijital güvenlik, algoritma mantığı, 3 boyutlu modelleme ve elektronik devre uygulamalarını keşfeden çocuklar, oyun tasarımına kadar uzanan çok yönlü bir çalışmanın içine dahil oluyor.

'Sadece düşünen değil, üreten bireyler de yetiştirmeye çalışıyoruz'

Çocuklara hitap edecek 9 ayrı atölye ile haftanın bir günü bir saat boyunca kaliteli zaman geçirme imkanı sunduklarını söyleyen Mezitli Çocuk Kampüsü Birim Sorumlusu ve Tasarım, Robotik Kodlama Atölyesi Öğretmeni Merve Etiler Özer, 'Çocuklar Tasarım Atölyesi'ne birden fazla geliyor ve atölyeye aşina oluyorlar, doyamıyorlar. Hem Akıl Zeka Oyunları'na hem de Tasarım Atölyesi'ne gelen çocuklar, kendi tasarladıkları oyunlarını Akıl Zeka Atölyesi'nde kullanıyor ve burada nasıl tasarlandığı hakkında bilgi sahibi oluyorlar' dedi. Çocukların hayal dünyasını geliştirmek adına oyun tasarımı da yaptırdıklarını söyleyen Özer, 'Sadece düşünen değil, üreten bireyler de yetiştirmeye çalışıyoruz. Takıldıkları yerlerde birbirlerine yardım ediyorlar. Genelde gün sonunda son 10 dakika bilgi yarışması düzenliyoruz' sözlerine yer verdi.

'Çocuklara teknolojiyi doğru şekilde kullanmayı gösteriyoruz'

Çocukları sosyal medyada takılmak yerine, geleceğe şekil verdikleri bir noktaya taşımaya çalıştıklarını ifade eden Özer, 'Çocuklara teknolojiyi doğru şekilde kullanmayı gösteriyoruz. Kendilerine yararlı, zihinlerini geliştirecek oyunlar üzerinde katkı sağlamaya çalışıyoruz. Boş zamanlarını daha değerli bir şekilde geçirmeye yönlendiriyoruz. Çocukları mutlu gördükçe, veliler de mutlu oluyor biz de' dedi. Çocuklar için düzenlenen atölyelerin fiyatlarının özelde çok pahalı olduğunu ve her ailenin buna erişemediğini sözlerine ekleyen Özer, 'Biz ücretsiz olarak herkese dokunuyoruz. Belediyemizin katkıları sayesinde; gelişen teknolojiyi, durumu olmayan çocuklara da rahatlıkla gösterebiliyoruz' ifadelerini kullandı.