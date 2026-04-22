Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında başkanlık koltuğu temsili olarak bir öğrenciye devredildi. Minik Buğlem, bir günlüğüne oturduğu makamda ilk talimatını mahalle parkının yenilenmesi için verdi.

Zeki Sabah İlkokulu 3/B sınıfı öğrenci ve öğretmenleri, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener'i makamında ziyaret etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla gerçekleşen ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Şener, çocuklarla sohbet etti. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Demir de katıldı.

23 Nisan'ın anlam ve önemi kapsamında başkanlık makamı temsili olarak minik Buğlem'e devredildi. Şener'in 'İlk icraatın ne olacak?' sorusuna Buğlem, mahallelerinde bulunan parkın yenilenmesini istedi.

Bunun üzerine temsili başkan Buğlem, Park ve Bahçeler Müdürünü arayarak Yenimahalle Zafer Parkında oyun gruplarının yenilenmesi, ağaçların budanması ve çevre düzenlemesinin yapılması talimatını verdi. İlgili birimlerin çalışma başlatacağı bildirildi.

Ziyaret sırasında çocukların görüş ve taleplerini dinleyen Başkan Vekili Şener, çocukların fikirlerinin kent yönetimi açısından önemli olduğunu belirtti. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Başkan Vekili Zeyit Şener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, tüm çocukların bayramını kutlayarak sağlık, mutluluk ve başarı dileklerinde bulundu.