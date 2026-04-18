AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci’yi ziyaret ederek, eğitim camiasını derinden sarsan üzücü olaylara ilişkin başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette konuşan Aldemir, çocukların güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim almasının en öncelikli meselelerden biri olduğunu vurguladı. Devletin tüm kurumlarının bu hassas süreçte koordinasyon içinde hareket ettiğini belirten Aldemir, eğitim-öğretim faaliyetlerinin önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren kesintisiz şekilde devam edeceğini ifade etti.

Yaşanan acı olayların, ailelerin sorumluluğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getiren Aldemir, toplumun geleceğini şekillendiren çocukların korunmasının ortak bir görev olduğuna dikkat çekti.

Açıklamasında hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenler için de taziye mesajı paylaşan Aldemir, “Hayatını kaybeden evlatlarımıza ve öğretmenimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, tedavisi devam eden yaralı çocuklarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Rabbim, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın” ifadelerini kullandı.