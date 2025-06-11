Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde önemli cadde ve sokaklarda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin merkezden kırsal mahallelere kadar ulaşan hizmet anlayışıyla yol yenileme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde İnönü Caddesi ile Paşa İni ve Fora Sokaklar, yapılan yol yenileme ve kaldırım düzenlemeleriyle modern bir görünüme kavuştu. Özellikle otel ve iş yerlerinin yoğun olarak bulunduğu, aynı zamanda birçok kırsal mahalleye bağlantı sağlayan İnönü Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmaların, hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.Toplamda bi 250 metre uzunluğundaki yol, yeni yüzüyle bölge halkına daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunduğu da ifade edildi.

Kurumun Silifke Yol Birim Sorumlusu Kazım Şenel, gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Yaklaşık 1250 metrelik yol ağında Paşa İni, Fora ve İnönü Caddelerinde kaldırımlı asfalt çalışmamız bitti. Burası turistik bir bölge olduğu için özellikle yaz aylarında nüfusu artıyor. İnönü Caddesi, aynı zamanda kırsal bölgelerimize giden ve yukarıdaki mahalleleri de taşıyan bir ana yol. Paşa İni’nde, kaldırım ve yağmur suyu drenaj hatlarında iyileştirme çalışmaları yapıldı. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Atakent Mahalle Muhtarı Salim Demirtaş’ta "Daha önce bu yol çok berbattı. Şimdi dört dörtlük bir çalışma yapıldı ve çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.