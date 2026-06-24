Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında oynanan karşılaşmanın ardından taraftarlar arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden sona erdirildi.

Tarsus Yunus Emre Stadı'nda oynanan köyler arası futbol turnuvası müsabakasında Aliefendioğlu ile Yeşiltepe takımları karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede uzatma dakikalarında gelen golle skor 1-1'e geldi ve karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım taraftarları arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen gerginlik yumruklu kavgaya dönüşürken, statta görevli polis ekipleri olaya müdahale etti. Tarafların ayrılmaması üzerine çevik kuvvet ekipleri biber gazı kullanarak grupları dağıttı.

Yaşanan arbede, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olayların daha fazla büyümesi önlendi.