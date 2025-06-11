Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki boş arazilerdeki otları temizleyerek, muhtemel olumsuzlukların önüne geçmiş oluyor.

Yapılan planlama ile gelen talepler doğrultusunda harekete geçen Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki boş arazilerde büyüyen otları temizleyerek, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmiş oluyor. Bahar ve yaz aylarında başlayan temizlik çalışmaları kapsamında ilk olarak ilçedeki parklarda budama ve çim biçme çalışmaları yapılırken, daha sonrasında ise ilçe genelinde bulunan boş parsellerde temizleme faaliyetleri başladı.

Çayırova’daki 9 mahallede de belirlenen program çerçevesince yabani ot temizliği yapılacağını belirten Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu sayede yol kenarlarında, bordür diplerinde ve boş arsalardaki görsel kirlilik oluşturan alanları temizleyerek daha düzenli bir görünüme kavuşturacak.