Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Deniz Kara, erken tanının tedavi başarısı için kritik olduğunu vurgulayarak , '' Omuz, insan vücudunun en hareketli ama aynı zamanda en hassas eklemlerinden biri. Günlük yaşamda fark edilmeyen zorlanmalar ya da tekrarlayan hareketler, zamanla kas ve tendonlarda yırtıklara neden olabiliyor. Özellikle 40 yaş üzerindeki bireylerde sık görülen omuz yırtıkları, geç teşhis edildiğinde kalıcı hareket kısıtlılığı ve yaşam kalitesinde ciddi düşüşle sonuçlanabiliyor '' dedi.

Sinsi Başlar, Sessizce İlerler

Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde akademik çalışmalar yürüten ve halen Amerika Birleşik Devletleri’nde burslu olarak araştırmalarına devam eden Dr. Deniz Kara , omuz yırtıklarının her zaman belirgin şikâyetlerle başlamadığını belirterek ; “Bazı hastalarda ağrılar hafif seyreder ve uzun süre fark edilmez. Ancak tedaviye geç kalındığında, yırtık büyür ve geri dönüşü olmayan hasarlar meydana gelebilir. Bu yüzden erken tanı konulması büyük önem taşır” dedi.

Doktor Kara şu bilgileri paylaştı ;

Omuz Yırtığı Belirtileri Nelerdir?

Omuzdaki “rotator manşet” adı verilen kas grubunun yırtılmasıyla oluşan bu durum, genellikle şu belirtilerle kendini gösteriyor:

Kolu yukarı kaldırırken oluşan ağrı

Omuzda güçsüzlük

Geceleri artan rahatsızlık

Hareket kısıtlılığı

Bu semptomlardan biri ya da birkaçı mevcutsa, zaman kaybetmeden ortopedi uzmanına başvurulması öneriliyor.

Cerrahi Hangi Durumlarda Gerekli?

Dr. Kara, bazı vakalarda fizik tedavi ve ilaçlarla başarılı sonuçlar alınabileceğini, ancak yırtığın ilerlemiş olduğu durumlarda cerrahi müdahalenin kaçınılmaz hale geldiğini belirtiyor:

“Yırtık büyükse, kol gücü belirgin şekilde azalmışsa ve hareket kabiliyeti ciddi anlamda kısıtlanmışsa cerrahi seçenekler değerlendirilmelidir. Günümüzde yaygın olarak uygulanan artroskopik (kapalı) omuz cerrahisi, daha az doku hasarı yaratarak hastaların iyileşme sürecini hızlandırıyor.”

Bilimsel Bulgular da Destekliyor

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica dergisinde yayımlanan çalışmasında, Dr. Deniz Kara, omuz yırtıklarının bazı hasta gruplarında daha sık görüldüğünü ortaya koydu. Kara, yırtığın yeri ve yaygınlığının cerrahi planlama açısından belirleyici olduğunu vurguluyor:

“Başarılı bir tedavi için sadece teşhis değil, detaylı değerlendirme ve doğru planlama da şart.”

Sadece Cerrah Değil, Hasta da Sorumlu

Tedavi sürecinde hastanın aktif katılımı da en az uygulanan tedavi kadar önem taşıyor. Dr. Kara, bu konuda da hastaları uyarıyor:

“Cerrahi başarılı geçse bile, sonrasında fizik tedavi ve doktor önerilerine uyum şart. Ameliyatın etkili olabilmesi için hasta da sürecin sorumluluğunu üstlenmeli. Aksi halde başarı oranı düşebilir.”

Sonuç: Ağrıyı Beklemeyin, Gecikmeyin

Omuz yırtıkları erken teşhis edildiğinde etkili şekilde tedavi edilebiliyor. Ancak belirtiler göz ardı edilirse, tedavi seçenekleri azalıyor ve iyileşme süreci uzuyor. Uzmanlar, özellikle 40 yaş üstü bireylerde, omuzda süregelen ağrı veya hareket kısıtlılığı varsa mutlaka bir ortopedi uzmanına başvurulması gerektiğini hatırlatıyor.