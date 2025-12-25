Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen 856 Ambulansın Sağlık Hizmetine Alım Töreni, Türkiye genelinde acil sağlık hizmetlerinde gelinen noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Törende Mersin adına önemli bir kazanım da kamuoyuyla paylaşıldı.

Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Mersin’e tahsis edilen 20 yeni ambulansın anahtarını, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun elinden aldı. Yeni ambulanslarla birlikte Mersin’in acil sağlık altyapısı daha da güçlendirilerek, vatandaşlara sunulan hizmetin hızı ve etkinliği artırıldı.

Törende konuşan Sağlık Bakanı Memişoğlu, 2002 yılında Türkiye genelinde yalnızca 481 Acil Yardım İstasyonu ve 618 ambulans bulunduğunu hatırlatarak, 2025 yılı itibarıyla Acil Yardım İstasyonu sayısının 3 bin 574’e, ambulans filosunun ise 6 bin 308’e ulaştığını söyledi. Yapılan yatırımlar sayesinde yıllık vaka müdahale kapasitesinin 380 binden 7 milyona yükseldiğini vurguladı.

Bakan Memişoğlu, dijital dönüşüm hamlelerine de dikkat çekerek, Elektronik Vaka Sistemi (EVS) ve Akıllı Bileklik uygulamalarıyla acil sağlık hizmetlerinde her saniyenin kayıt altına alındığını belirtti. Çağrı anından taburculuğa kadar tüm sürecin dijital ortamda takip edildiğini ifade eden Memişoğlu, ambulansların konumundan hastanın hayati bulgularına kadar tüm verilerin anlık izlendiğini kaydetti.

Hava ambulansı hizmetlerinde de önemli bir aşamaya gelindiğini belirten Memişoğlu, 2026 yılı sonu itibarıyla yerli ve milli GÖKBEY helikopter ambulansların envantere dahil edileceğini açıkladı.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’ne kazandırılan 20 yeni ambulansla birlikte, kent genelinde acil vakalara daha hızlı müdahale edilmesi, özellikle kırsal ve ulaşımı zor bölgelerde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Yeni araçların, Mersin halkının sağlık hizmetlerine erişiminde önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.