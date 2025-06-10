Mersin Valisi Atilla Toros, 12 Haziran Perşembe günü Ticaret Bakanının katılımıyla düzenlenecek Mersin Ekonomi Zirvesi Sonuç Bildirgesi toplantısı öncesinde, zirve sürecini ve geleceğe yönelik planları paylaştı. Zirvenin, Mersin’in ekonomik potansiyelini stratejik bir vizyonla şekillendirme amacını taşıdığını belirten Vali Toros, "Bu zirve, Mersin’in ekonomik kalkınması için önemli bir dönüm noktasıdır" dedi.

Vali Toros, Suphi Öner Öğretmenevinde sektör temsilcileriyle birlikte düzenlendiği toplantıda, zirve fikrinin bir ihtiyaçtan doğduğunu belirterek, "Gelişen, büyüyen ve iddialı bir Mersin için yeni bir ekonomik vizyona ihtiyaç vardı. Bu potansiyeli planlı, stratejik ve ortak akılla harekete geçirmeliydik" ifadelerini kullandı. Mersin Ekonomi Zirvesi’nin başlangıcının, bir vizyonun somut bir yol haritasına dönüştüğü bir süreç olduğuna dikkat çeken Toros, Ticaret Bakanlığının himayesinde, valilik koordinasyonunda pek çok paydaşla güçlü bir işbirliği kurduklarını aktardı.

Sanayi, teknoloji, tarım, lojistik ve turizm gibi sektörlerde gerçekleştirilen konferanslar, sektörel çalıştaylar ve odak grup toplantıları ile yüzlerce paydaşla bir araya geldiklerini belirten Toros, bu süreçte elde edilen verilerle dört ana sektöre yönelik raporlar hazırlandığını ve somut bir eylem planı oluşturduklarını açıkladı. "Sadece sorunları tespit etmekle kalmadık, aynı zamanda çözüm yolları üretme konusunda da önemli adımlar attık" diyen Toros, vizyondan icraata uzanan bir mekanizma kurduklarını vurguladı.

Zirvenin, Mersin’in 12. Kalkınma Planı ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna entegre olma iradesinin bir simgesi olduğunu belirten Toros, bu sürecin sadece Mersin için değil, ülke için de büyük bir anlam taşıdığını söyledi. Toros, "Mersin Ekonomi Zirvesi, bölgesel bir güçten küresel bir oyunculuğa geçişin adımıdır" dedi. Zirveden çıkan önerileri ilgili bakanlıklarla paylaşacaklarını belirten Vali Toros, merkezi kurumlarla güçlü bir koordinasyon kuracaklarını ve yerel aktörlerle birlikte belirlenen önceliklerin adım adım hayata geçirilmesinin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Vali Toros, tüm paydaşlara ve sürece katkı veren basın mensuplarına teşekkür ederek, "Bugün bir başlangıcı ilan ediyoruz. Bu başlangıç, sağlam bir zemine, geniş bir mutabakata ve güçlü bir iradeye dayanıyor. Mersin Ekonomi Zirvesi’nin ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.