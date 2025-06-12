AK Parti Grubunda 28’inci yasama döneminin ikinci yarısında görev yapacak Başkanlık Divanı için seçim yapıldı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ yeniden TBMM Başkanvekili olarak belirlenirken , Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez , Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi , İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak , Kütahya Milletvekili Adil Biçer ,Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile Adıyaman Milletvekili İshak Şan katip üye olarak seçildi.

Başkanlık Divanı Katip Üyeliklerinde iki isim değişti. Mardin Milletvekili Muhammed Adak ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın yerlerine Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile Adıyaman Milletvekili İshak Şan katip üye olarak seçildi.

TBMM İdare amirleri ise Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan olarak belirlendi.