Mersin’de son günlerde kamuoyuna yansıyan ve yargıya intikal ettiği belirtilen CHP'li Yenişehir Belediye Meclis Üyesi hakkındaki iddialarla ilgili gelişmeler, siyasi gündemi hareketlendirdi.

AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Seyidhan Kartal, yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi’li belediye yönetimini sert sözlerle hedef aldı.

Kartal, CHP’li Mersin Büyükşehir ve Yenişehir Belediye Meclis Üyesi İmam Doğan hakkında ortaya atılan ve yargıya intikal ettiği ifade edilen iddiaların artık görmezden gelinemeyeceğini belirterek, “Ortada ciddi bir tablo var ve bu tabloyu yok saymak, kamu vicdanını hiçe saymaktır” dedi.

Açıklamasında doğrudan isim vererek çağrıda bulunan Kartal, Vahap Seçer ve Abdullah Özyiğit’in sessizliğini sert ifadelerle eleştirdi.

“Bu kadar ağır iddialar ortadayken susmak, sorumluluktan kaçmaktır” diyen Kartal, şunları kaydetti:

Yargıya taşınmış bir konuda neden tek bir açıklama yapılmıyor?

Kamuoyu neden bilinçli şekilde karanlıkta bırakılıyor?

Vatandaşın ve esnafın mağduriyet iddiaları neden görmezden geliniyor?

Kartal, yerel yöneticilerin bu tavrını “kabul edilemez” olarak nitelendirerek, “Görev makamları susma yeri değil, hesap verme yeridir. Bu sessizlik, iddiaların üzerinin örtülmeye çalışıldığı yönünde ciddi bir şüphe doğurmaktadır” ifadelerini kullandı.

Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurgulayan Kartal, “Hiç kimse bulunduğu makamın arkasına sığınarak bu süreci geçiştiremez. Mersin halkı kandırılacak, oyalanacak bir kitle değildir” dedi.

Açıklamasının sonunda kamu vicdanına dikkat çeken Kartal, “Bu mesele açıklığa kavuşana kadar bu konunun peşini bırakmayacağız. Şeffaflık ve hesap verebilirlik herkes için zorunluluktur. Suskunluk değil, açık ve net cevap istiyoruz” diye konuştu.