Aile içi ilişkilerin güçlenmesine önem vererek bu doğrultuda çalışmalar hayata geçiren Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Haziran Pazar günü Batı Park Teleferik alanında "6. Geleneksel Baba Çocuk Şenliği" düzenleniyor. Babalar Günü’nde gerçekleşecek olan etkinlik hem eğlenceli hem de anlamlı içeriğiyle ailelere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlk İş Babalık Platformu iş birliğinde düzenlenen 6. Geleneksel Baba Çocuk Şenliği bu yıl da birbirinden renkli etkinliklerle babaları ve çocuklarını bir araya getiriyor. "Yüzünüz Hep Gülsün Çocuklar" sloganıyla hayata geçirilen şenlik 15 Haziran Pazar günü, Babalar Günü’nde Batı Park Teleferik alanında gerçekleştirilecek.

Etkinlik baba ve çocukların birlikte kaliteli zaman geçirmelerine imkan tanıyan, eğitici ve birleştirici bir ortam sunarken ortaya çıkan ortak anılar sayesinde aile bağlarının güçlenmesi amaçlanıyor.