Erdemli’de Tırtar mahallesi civarındaki bağlantı yolunun Ulaştırma Bakanlığı tarafından iptal edilmesi bölge halkı ve temsilcileri arasında tepkilere neden oldu. Yerel aktörler, bölgenin hızla büyüyen nüfusu ve artan yapılaşması dikkate alınarak projenin yeniden masaya yatırılması gerektiğini savunuyor.

Geçmişte Organize Sanayi Bölgesi'ne bir bağlantı yolu kazandırılmasının tam 13 yıl sürdüğünü hatırlatan yerel temsilciler, "O dönemde Ankara’ya defalarca gidildi, bakanlar değişti ve nihayetinde 13 yılda anca hedefe ulaşıldı.Yine hemen komşu illerimizde Gaziantep’te bile belediye ,,şehre bir çok bağlantı yolu var iken , kendi bütçesinden yaklaşık 2,5 milyar liraya yeni bir bağlantı yolu açmak için mücadele ediyor.Biz ise burada hazır verilmiş bir projeyi iptal ettiriyoruz. Bu akılcı değil" açıklamasında bulundu.

"Bugün iptal, yarın trafik krizi"

Bölgedeki yapılaşmanın özellikle batıya doğru hızla arttığını ifade eden yetkililer, mevcut yolların kısa sürede yetersiz hale geleceğine dikkat çekiyor:

“Bugün orada yüzlerce, hatta binlerce konut yapılıyor. 5 yıl sonra bu yollar bu yoğunluğu kaldırmaz. Mersin merkezde bile 10 yıl içinde 4. çevre yoluna geçildi. Erdemli’nin de benzer bir büyüme içinde olduğunu görmek gerekiyor.”

"Siyasi irade ve vizyon şart"

Yol projesinin iptaliyle ilgili konuşan yerel aktörler, bu kararın sadece teknik değil, aynı zamanda vizyoner bir konu olduğunu belirtti. Siyasi iradeye çağrıda bulunarak, milletvekillerinden ilçe ve il başkanlarına kadar herkesin süreci yeniden değerlendirmesi gerektiğini dile getirerek Bakanlığın projeyi yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurguladılar.