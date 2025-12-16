Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Yenimahalle'de vatandaşların yoğun olarak kullandığı Manolya Parkını baştan sona yenileyerek modern, güvenli ve donanımlı bir yaşam alanına dönüştürdü.

Yenileme kapsamında parka yeni çocuk oyun ve spor grupları kazandırıldı, yürüyüş ve bisiklet yolları elden geçirildi. Kauçuk zemin kaplaması yapılan parkta pergola, kamelya ve banklar modern tasarımlarla değiştirildi. LED aydınlatma direkleriyle daha güvenli hale getirilen alanda çöp kovaları ve bordürler de yenilendi.

Park, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Öztürk'ün adını taşıyacak

Yenimahalle'de yaşayan Öztürk Ailesinin talebi üzerine, yenilenen Manolya Parkına; 18 Ocak 2001 tarihinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Emre Öztürk'ün adı verildi. Kararla birlikte şehidin aziz hatırası Akdeniz ilçesinde yaşatılacak.

'Şehitlerimizin adı bu kentte sonsuza dek yaşayacak'

Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, sosyal yaşam alanlarını iyileştirirken şehitlere vefa anlayışını da önemsediklerini belirterek, 'Vatandaşlarımızın nefes alabileceği, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği parklarımızı modern hale getirmeye devam ediyoruz. Yenilediğimiz Manolya Parkına Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Öztürk'ün adını vererek hem ailesinin talebini yerine getirdik hem de şehidimize olan minnetimizi somut bir şekilde gösterdik. Akdeniz'in her mahallesinde yaşam kalitesini artırmayı sürdüreceğiz' dedi.

Vatandaşlardan teşekkür

Yenilenen parkı ziyaret eden mahalle sakinleri, hem parkın fiziki koşullarının iyileştirilmesinden hem de şehidin adının yaşatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener'e, Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Bahar'a ve emeği geçen belediye ekiplerine teşekkür etti.