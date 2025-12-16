Mersingücü Gençlik ve Spor Kulübü, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Muhammed Özdemirci’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kulüp Başkanı Ahmet Nas ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Özdemirci’yi makamında ziyaret ederek kulübün yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyarette konuşan Başkan Nas, Mersingücü’nün sporda “önce ahlak ve maneviyat” anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, özellikle gençlere yönelik faaliyetlere öncelik verdiklerini ifade etti. Nas, okullarda gerçekleştirilen sportif ve sosyal etkinlikler hakkında da Özdemirci’ye bilgi sundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ise çocukların ve gençlerin en iyi şekilde yetişmesinin yalnızca eğitimcilerin değil, ailelerin ve toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Özdemirci, bu doğrultuda yapılan her türlü çalışmayı önemsediklerini ifade etti.