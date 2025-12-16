Mersin Büyükşehir Belediyesinin 1. Dönem Çocuk Meclisinin son toplantısında çocuklarla bir araya gelen Başkan Vahap Seçer, demokrasi kültürünün küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekerek, görev süresi sona eren üyelere sertifikalarını verdi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile eşi Meral Seçer, geçtiğimiz günlerde açılan Sosyal Yaşam Merkezi Silifke Yerleşkesinde, Büyükşehir Belediyesinin 1. Dönem Çocuk Meclisinin son toplantısında çocuk meclis üyeleriyle bir araya geldi. 2 yıl boyunca düzenli aralıklarla toplanarak kentle ilgili görüş ve önerilerini dile getiren Çocuk Meclisi üyeleri, görev sürelerini tamamlamalarının ardından dönem sonu sertifikalarını Başkan Seçer'den aldılar. Buluşmada, Çocuk Meclisinin çocukların küçük yaşta karar alma süreçlerine dahil olmasına katkı sunan önemli bir yapı olduğuna değinildi.

'Demokrasi çocukluk yıllarından çocuklarımıza o kültürü vermekle büyüyecek ve gelişecek'

Başkan Seçer Çocuk Meclisinde gerçekleştirdiği konuşmasında; demokrasinin çocukluk yıllarından itibaren çocuklara o kültürü vermekle büyüyüp, gelişeceğini, kurum ve kurallarıyla ülkede işler hale geleceğini kaydetti. Türkiye demokrasisinin genç bir demokrasi olduğunu dile getiren Seçer, 'Bizim yaklaşık olarak 150 yıllık bir demokrasi tarihimiz var ama bugün dünyanın demokrasisi gelişmiş ülkeleri bizden çok daha önce bunun mücadelesini verdi. Toplumlar, bu uğurda çok acılar yaşadı ama emekleye emekleye, önce yürüyen, sonra koşan, sonra depara kalkan demokrasi bugün onların en saygın ülkeler olmasını sağladı' dedi.

'Demokrasi demek; refah, barış ve kardeşlik demek'

Demokrasinin, insanlığın güzelliğine dair ne varsa o demek olduğunu belirten Seçer, 'Demokrasi demek; özgür yaşam demek. Kendi kararlarımızı kendimiz almamız, hayatımızı kendimiz şekillendirmemiz, toplumu, ülkemizi ve dünyayı kendimizin şekillendirmesi demek. Demokrasi demek; refah, barış, kardeşlik ve savaşların olmaması demek. Türkiye'de her sorundan önemlisi, eğer demokrasimizi kurum ve kurallarıyla oturtabilirsek emin olun ne demokrasi sorunu ne terör sorunu ne gelir dağılımında adaletsizlik sorunu ne de eğitimde ve diğer alanlarda sorunlar kalır hiçbir sorunumuz kalmaz' diye konuştu.

'Çocuk Meclisi üyelerimiz sıkı mesai yapıp, çok güzel çalışmışlar'

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, kendilerinden sonraki kuşakların demokrasi kültürüyle küçük yaşta tanışmaları için Çocuk Meclisini uygulamaya koyduklarını hatırlatan Seçer, 'Çocuk Meclisi üyelerimiz görüyorum ki çok sıkı mesai ve çok güzel çalışmalar yapmışlar. Bunlarla gurur duyuyoruz. Meclis üyelerimiz Mersin'e ve toplumun taleplerine dair hangi sorunlar varsa bunları da meclise önerge şeklinde taşımışlar, daha sonra bunları tavsiye kararı olarak sunup, bize yol göstermişler' ifadelerine yer verdi.

'Mersin siyasetinin gerçekleri Çocuk Meclisine de yansıyor'

Seçer, meclis üyelerinin halkın iradesini yansıttıklarını ve halkın taleplerini temsil edip, dile getirip, hayata geçmelerini sağladıklarını kaydetti. Yaş haddinden dolayı üyeliği sona erenlere yaptıkları çalışmalar için teşekkür ederken, görevine devam edecek Çocuk Meclisi üyelerine de başarılı çalışmalar dileyen Seçer, 'Seçimler rekabet havasında geçiyor ama Mersin siyasetinin gerçekleri Çocuk Meclisine de yansıyor. Mersin siyasetinde bir merkez, bir de batı yani 2. bölge ayrımı vardır. Seçimlere gittiğimde beni meclis başkanı ve o dönemin meclis başkan vekili karşılamıştı. Meclis başkan vekilimiz bana dedi ki; 'Başkanım biz şu anda ittifak yaptık, Anamur, Mut'u yeneceğiz' dedi. Gerçekten seçimlere girdiler ve yendiler. Siyaseti daha çocuk yaştan öğrenmişler ve seçimleri kazandılar' dedi.