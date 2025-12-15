Tarsus Belediyesi bünyesinde üretilen istiridye mantarları, Mersin Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencileriyle gerçekleştirilen uygulamalı etkinlikte tanıtıldı. Etkinlikte genç şef adayları, istiridye mantarlarını farklı pişirme teknikleriyle değerlendirerek çeşitli yemekler hazırladı.

Tarsus Belediyesinin yerel üretimi desteklemek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında düzenlenen etkinlikte, gastronomi öğrencileri hem üretim süreci hakkında bilgi aldı hem de uygulamalı mutfak deneyimi yaşadı. Öğrenciler, belediye tarafından yetiştirilen istiridye mantarlarını kullanarak hünerlerini ortaya koydu.

Gerçekleştirilen çalışmayla yerel üretimin teşvik edilmesi ve gastronomi alanında eğitim gören öğrencilerin mesleki deneyim kazanması hedeflendi. Üretimle eğitimin bir araya geldiği etkinlik, öğrenciler için mutfağı aynı zamanda bir öğrenme alanına dönüştürdü.

'Yerel üretimi gençlerle buluşturmak önemli'

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yerel üretimin gençlerle buluşturulmasının önemine dikkat çekerek, 'Tarsus Belediyesi olarak yerel üretimi desteklemeyi çok önemsiyoruz. Bu üretimi gençlerimizin eğitimiyle bir araya getirmek bizim için ayrı bir değer taşıyor. Öğrencilerimiz, bir ürünün üretimden mutfağa gelene kadar geçen sürecini yerinde görme ve deneyimleme fırsatı buldu. Bu tür çalışmalarla hem üreticiyi hem de geleceğin meslek sahiplerini desteklemeye devam edeceğiz' dedi.