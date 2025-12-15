Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Mersin Kent Konseyi ve Akdeniz Opera ve Bale Kulübü'nün (AKOB) iş birliğiyle düzenlenen 'Kültür Sanat Seminer Dizisi'nin 4. buluşması gerçekleştirildi. Seminere, Doç. Dr. Ulaş Bayraktar'ın 'Mersin'de Kültür Politikaları: Kürsüdekiler, Sahnedekiler ve Salondakiler' başlıklı konuşması damga vurdu.

Program, Mersin Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencilerinden gitarist Alperen Arda Şişman ve soprano İrem Koyuncu'nun sunduğu kısa dinletiyle başladı.

Seminerde Doç. Dr. Ulaş Bayraktar, Mersin'deki kültür ortamını; sahnede üretim yapan sanatçılar, kürsüde karar alıcılar ve salondaki izleyiciler üzerinden değerlendirdi. Kentteki kültürel üretimin nasıl şekillendiğini, aktörler arasındaki ilişkileri ve bu sürecin kültür politikalarına yansımalarını ele alan Bayraktar, Mersin'in çok katmanlı kültürel yapısına dikkat çekti.

'Büyükşehir'in sunduğu destek, kültür ekosistemini güçlendiriyor'

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kültür politikalarında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Doç. Dr. Ulaş Bayraktar, özellikle kültürel mirasın korunması ve arkeolojik çalışmalar konusundaki desteklerin önemine değindi. Bayraktar, 'Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat etkinliklerini yaygınlaştırma çabası, kentin kültür politikalarına güçlü bir bakış açısı kazandırıyor. Mekan, tanıtım ve ulaşım gibi destekler, Mersin'de kültür ekosisteminin güçlenmesine önemli katkı sağlıyor' dedi.

'Seminerler, kentin kültür ortamına düşünsel katkı sunuyor'

AKOB Yönetim Kurulu Başkanı Demet Şaman Tarlakazan, seminer dizisinin amacının kültür-sanat üretimini yalnızca sahnede görülen bir sonuç olarak değil, onu mümkün kılan toplumsal ve tarihsel arka planla birlikte değerlendirmek olduğunu ifade etti. Tarlakazan, 'Kültür-sanat üretimini daha adil, erişilebilir ve kapsayıcı bir zeminde ele almayı önemsiyoruz. Bu seminerlerle, birlikte tartıştığımız ve birlikte dönüştürebileceğimiz bir kültür iklimine katkı sunmayı hedefliyoruz' diye konuştu.

'Katılımcı ve sürdürülebilir bir kültür politikası benimsiyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve opera sanatçısı Bengi İspir Özdülger, kentte kültür politikaları üzerine gerçekleştirilen bu tür söyleşilerin son derece değerli olduğunu belirtti. Özdülger, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak katılımcı, kapsayıcı, birleştirici ve sürdürülebilir bir kültür politikası benimsiyoruz. Hem kendi sanat kurumlarımızla üretim yapıyor hem de kentteki tüm kültürel aktörleri desteklemeye çalışıyoruz' dedi.

Başkan Vahap Seçer'in kültür ve sanat alanındaki vizyonuna da değinen Özdülger, 'Başkanımızın desteği sayesinde geniş bir perspektifle kültür politikalarını hayata geçirebiliyoruz. Mersin'in kültürel zenginliğini daha görünür kılmak için kararlılıkla çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Bir kentin sanat ve kültür kenti olması eğitimle başlar'

Seminere katılan Mersinli Ressam Ahmet Yeşil de etkinliği çok değerli bulduğunu belirterek, 'Ulaş Hocamızın sunumu hem içerik hem de görsel anlatım açısından son derece güçlüydü. Yıllardır dile getirdiğimiz birçok konunun burada bilimsel bir çerçevede ele alınması beni mutlu etti' dedi.

Bir kentin sanat ve kültür kenti olmasının uzun soluklu bir süreç olduğunu vurgulayan Yeşil, 'Bu süreç eğitimle başlar. Sanat mekanlarının yalnızca yapılması değil, yaşamla doldurulması gerekir. Aksi halde o mekanlar işlevsiz kalır' şeklinde konuştu.