Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Silifke'de yapımı tamamlanan Sosyal Yaşam Merkezi Silifke Yerleşkesi, Uzuncaburç Arkeoköy Projesi 1. Etabı ve Silifke Aşhanesinin toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Toplam 161 milyon TL maliyetle hayata geçirilen üç proje ile Büyükşehir Belediyesinin kent merkezinden kırsal ilçelere kadar aynı hassasiyetle sürdürdüğü sosyal belediyecilik uygulamalarının kapsamı daha da genişletildi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer'in katıldığı tören, Sosyal Yaşam Merkezi Silifke Yerleşkesi'nde yapıldı. Törene Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, bazı ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Seçer, belediye başkanının en hayırlı işinin vatandaşa hizmet götürmek olduğunu vurgulayarak, 'Burada yaptığımız hizmetleri sizlerin kullanımına sunmak için bir toplu açılış töreni tertip ettik. Silifke'ye hayırlı olsun' dedi. Büyükşehir Belediyesinin temel görevinin halkın vergilerini doğru ve yerinde hizmetlerle değerlendirmek olduğunu belirten Seçer, kent merkezinden kırsal ilçelere kadar her noktaya eşit hizmet götürmeye çalıştıklarını söyledi.

Sosyal Yaşam Merkezi Silifke Yerleşkesi hakkında bilgi veren Seçer, atıl durumda bulunan eski hal kompleksinin her yaştan vatandaşın vakit geçirebileceği bir sosyal yaşam alanına dönüştürüldüğünü ifade etti. Yerleşkede 780 metrekarelik kapalı alanda kurulan Çocuk Kampüsünde 5-14 yaş grubuna yönelik 8 farklı gelişim atölyesinin hizmet verdiğini belirten Seçer, açık alanlarda çocuk oyun grupları, survivor parkuru, açık hava sineması, fitness alanı ve 480 kişilik amfi tiyatronun yer aldığını aktardı. Ayrıca 127 kişilik çok amaçlı salon, 50 kişilik okuma salonu ve kafeterya ile merkezin Silifkeliler için önemli bir buluşma noktası haline geldiğini kaydetti.

Silifke Aşhanesinin Atayurt Hali içerisinde kurulduğunu belirten Seçer, aşhanenin günde 3 bin kişiye yemek üretebilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Aşhane bünyesinde Mahalle Mutfağı hizmetinin de verileceğini dile getiren Seçer, vatandaşların uygun fiyatla sıcak yemeğe ulaşabileceğini, ayrıca '1 Ekmek 1 Çorba' uygulaması ile evde bakım kapsamında ücretsiz yemek hizmetinin Silifke'de de devam edeceğini ifade etti.

Uzuncaburç Arkeoköy Projesinin 1. Etabı hakkında da bilgi veren Seçer, proje kapsamında 3 bin 200 metrekarelik kentsel tasarım ve meydan düzenlemesi yapıldığını, karşılama ofisi, sergi salonu, hediyelik eşya dükkânı ve kafe alanlarının oluşturulduğunu söyledi. Seçer, tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan Uzuncaburç'un yapılan çalışmalarla birlikte turizm açısından önemli bir çekim merkezi haline geleceğini belirtti.

Silifke'de altyapı yatırımlarının da hız kesmeden sürdüğünü dile getiren Seçer, ilçeye yaklaşık 2 milyar TL'lik altyapı yatırımı yapıldığını kaydederek, yol yapım, asfalt ve sathi kaplama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Sosyal Konut Projesi kapsamında Silifke'de 2026 yılı içerisinde konut yapımına başlanacağını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla kurdele kesilerek üç projenin açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası Başkan Seçer, Meral Seçer ve beraberindeki heyet, Sosyal Yaşam Merkezi Silifke Yerleşkesini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.