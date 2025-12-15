Mersin'in Bozyazı ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bir üreticiye ait serada hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kaledibi Mahallesi'ndeki sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler yerleşim yerlerine ve tarım alanlarına doğru yaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına hızlı şekilde müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı önlem alındı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, bir üreticiye ait serada hasar meydana geldi.