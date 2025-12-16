Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerinde, sektörlerin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik mesleki kurslar aralıksız sürüyor.

Tırmıl Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezinde verilen çelik kaynak eğitimi ile kursiyerlere mesleki beceriler kazandırılırken, eğitim süreci sonunda uluslararası geçerliliğe sahip Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgesi veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Tırmıl MERCEK Sorumlusu Mustafa Asilhan Özkan, kursların temel amacının nitelikli iş gücü yetiştirmek ve istihdam olanaklarını artırmak olduğunu söyledi. MERCEK'te Çelik Kaynak, Makine Bakım Onarım, İnşaat Boyacısı ile Mobilya İmalat ve Montaj kurslarının verildiğini belirten Özkan, 'Çelik Kaynak Kursumuz şu an 18'inci döneminde. Bu dönemde 39 kursiyerimiz var, bunların 5'i kadın. Alanında uzman eğitmenlerimizle hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriyoruz' dedi.

Eğitimlerde iş sağlığı ve güvenliği, çelik kaynak teknikleri, malzeme kullanımı ve saha uygulamalarının yer aldığını kaydeden Özkan, 'Çelik burunlu ayakkabı, koruyucu eldiven, kaynak gözlüğü gibi ekipmanların tamamı Büyükşehir Belediyemiz tarafından ücretsiz karşılanıyor. Eğitim 2 ay sürüyor ve sonunda kursiyerler MYK sınavına giriyor. Başarılı olanlar istihdam havuzumuza dahil ediliyor. Mezun olanlar sektörde büyük ölçüde iş bulabiliyor' diye konuştu. Özkan ayrıca kurslara ücretsiz servis imkanı sağlandığını ve cumartesi günleri de eğitim verildiğini sözlerine ekledi.

MERCEK'te Metal Eğitmeni olarak görev yapan Mahmut Uyanık ise '2 ay süren eğitimlerin ardından kursiyerlerimiz MYK belgesi almaya hak kazanıyor. Bu belge uluslararası geçerliliğe sahip. Kursiyerler belge sayesinde yurt içi ve yurt dışında iş başvurusu yapabiliyor, vize süreçleri de kolaylaşıyor' ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Burcu Mortaş, mesleğin geleceğinin açık olduğunu düşündüğü için eğitime katıldığını belirterek, 'Donanımlı eğitmenlerimiz var, tüm imkanlar sağlanıyor. Zorlandığımız anlar oluyor ama meslek olarak ilerlemek istiyorum' dedi.

Elif Özüer ise 'Erkeklerin yaptığı bir mesleği kadınlar neden yapmasın diyerek kursa katıldım. Eğitimler keyifli ve öğretici. Bu alanda ilerlemeyi hedefliyorum' şeklinde konuştu.