Mersin'in kırsal bir mahallesinde, çamurlu olan ayakkabılarını kapıda çıkarıp çorapla markette alışveriş yapan kişi içleri ısıttı. O anlar baştan sona güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Avgadı yaylasında yaşandı. Markete gelen orta yaşlardaki bir kişi, ayakkabılarındaki çamuru fark edip önce kenarda sıyırdı. Çamurun çıkmadığını gören kişi, bu kez marketin önünde ayakkabısını çıkarıp içeri çorapla girdi. Alışveriş yapan kişiyi ayakkabısız gören kasiyer de duruma şaşırdı.

O anlar baştan sona marketin güvenlik kamerasına yansırken, görüntüler görenlerin içlerini ısıttı.