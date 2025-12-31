Mersin'in Bozyazı ilçesinde modifiye tutkunları, yörede simge haline gelmiş Toros marka aracı, yaklaşık 100 metre uzunluğundaki LED ışıklarla süsleyerek çekici üzerinde gezdirdi.

Son dönemlerde modifiyeli ve lüks araçlarda görülen LED süsleme akımına dikkat çekmek isteyen gençler, bu akımı Bozyazı ilçesinde Toros otomobile uyguladı. Yaklaşık bir gün süren hazırlıkta 4 arkadaş görev aldı. Çalışma boyunca trafik kurallarına azami özen gösteren ekip, aykırı bir durum oluşmaması için süslenen aracı trafiğe çıkarmadı. Araç, çekici üzerinde gezdirilerek ilçe merkezinde tur atıldı.

Modifiye tutkunu İlker Buğarhan, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu belirtirken ilçe halkından olumlu tepkiler aldıklarını ve çalışmanın özellikle gençlere bilinçli modifiye mesajı verdiğini söyledi.