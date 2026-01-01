Mersin'in Bozyazı ilçesinde her yıl olduğu gibi bu sene de geleneği sürdüren yöre sakinleri 2026 yılının ilk gününde etkili olan rüzgar ve dalgalara rağmen denize girdi. Temsili Nasreddin Hoca ise denize 'tutarsa yoğurt, tutmazsa tuzlu ayran' olur diyerek yoğurt mayaladı.

Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken yüksek kesimlerin karla kaplandığı Mersin'in Bozyazı ilçesinde sıcaklık 12 dereceyi buldu. Her yılın ilk gününde denize girme etkinliği düzenleyen yöre sakinleri geleneği devam ettirdi. Bozyazı sahilinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen etkinlik rüzgârlı havaya rağmen çok sayıda gönüllünün katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar yeni yılın ilk gününde dalgalara rağmen denize girdi.

Öte yandan etkinlikler bu yıl komşu ilçe Anamur'da yaşayan kas hastası Kuzeyhan Dahın adına düzenlendi. Program kapsamında çeşitli çekilişlerle hediyeler dağıtıldı, müzikli etkinliklerle katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Elde edilen gelirin Kuzeyhan için kullanılacağı belirtildi. Ancak olumsuz hava şartları ve yüksek dalgaların tehlike oluşturması nedeniyle geleneksel adaya ödüllü yüzme yarışması bu yıl yapılamadı.

Etkinlikte temsili Nasreddin Hoca Mustafa Yılmaz ise, denize yoğurt mayaladı. Yılmaz, 'Ya tutarsa yoğurt olur, yoğurt olmazsa tuzlu suda ayran olur' diyerek katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

12 yıldır süren etkinlikle ilgili bilgi veren Mehmet Ulutaş ise geçtiğimiz yıllarda da saygı, sağlık ve sevgi gibi temalarla her yılın ilk günü etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Rüzgârlı havaya rağmen gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.