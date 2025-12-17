Mersin'in kırsal bir mahallesinde, çamurlu olan ayakkabılarını kapıda çıkarıp çorapla markette alışveriş yaparak nezaketini gösteren kişinin çiftçilikle uğraşan 61 yaşındaki Adnan Ersin olduğu ortaya çıktı. Ersin, 'Ayakkabım çamur olsa yine aynı yaptığımı yaparım. Ayakkabımı çıkarır içeri geçerim' dedi.

İlçeye bağlı Çerçili Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan 61 yaşındaki 4 çocuk 1 torun sahibi Adnan Ersin Aydınlar Mahallesi'nde geldiği markette ayakkabılarındaki çamuru fark edip önce kenarda sıyırdı. Çamurun çıkmadığını gören Ersin, bu kez marketin önünde ayakkabısını çıkarıp içeri çorapla girdi. Alışveriş yapan Ersin'i ayakkabısız gören kasiyer de duruma şaşırdı. O anlar baştan sona marketin güvenlik kamerasına yansırken, görüntüler görenlerin içlerini ısıttı.

'Çalışanları meşgul etmeyeyim diye ayakkabımı çıkardım'

Tarlaya kargı sökmek için gittiğini anlatan Adnan Ersin, 'Öncesinde yağmur yağdığı için ayakkabım çamur oldu. İşim aceleydi markete gittim, içerideki çalışanları meşgul etmeyeyim diye ayakkabımı çıkarıp alışverişimi yaptım. Hava soğuktu çalışanları uğraştırmamak için böyle düşündüm' dedi.

Akşam haberleri açtığında kendini görünce şaşırdığına da vurgu yapan Ersin, 'Tarlada çalışsam ayakkabım çamur olsa yine aynı yaptığımı yaparım. Ayakkabımı çıkarır içeri geçerim' diye konuştu.

Adnan Ersin'in davranışının bütün Toroslar'ın Yörüklerine mahsus olduğuna değinen Aydınlar Mahalle Muhtarı Hasan Yıldırım ise kendisinin de görüntüleri televizyon izlediğini belirterek, 'Duygulandım işte biz buyuz' dedim diyerek takdir ettiğini dile getirdi.