Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Hal Katlı Kavşağı Projesinin, Doğu-Batı hattında kesintisiz ulaşım sağlayarak kent trafiğini rahatlatmayı, hal ve sanayi bölgesinin yoğun lojistik yükünü ise önemli ölçüde azaltmayı hedeflediği bildirildi.

Belediye Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kent genelinde ulaşım konforunu artıracak projelere devam ediyor. Bu çerçevede yapımına başlanan Hal Katlı Kavşağı Projesinin, hem teknik kapasitesi hem de trafikte sağlayacağı rahatlama ile kentin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olarak öne çıktığı kaydedildi. Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı kesişimin de yürütülen projenin, toplam bin 820 metre uzunluğunda olduğu, doğu-batı yönündeki bin 150 metrelik kesimin 685 metresinin battı-çıktı olarak düzenlendiği açıklandı. Kuzey-güney aksının da 670 metre uzunluğunda ve 35 metre platform genişliğinde olarak tasarlandığına dikkat çekildi. Tasarım aşamasında maliyet etkinliğini artırmak ve çevresel sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla kapalı kesitlerde doğal aydınlatmanın kullanılabileceği açık alanlar bırakıldı. Bu sayede hem ışıklandırma maliyetleri düşürülecek hem de sürücüler için daha güvenli ve yüksek görsel konfor sağlayan bir geçiş oluşturulacak.

Büyükşehir Belediyesi, daha önce 2021 yılında tamamlanan Sevgi Katlı Kavşağı ve 2022'de hizmete giren Göçmen Katlı Kavşağı ile ulaşımda önemli kazanımlar elde etmişti. Teknik hacmi, kazı-dolgu miktarı, taşıyıcı sistem uzunluğu ve toplam imalat metrajı değerlendirildiğinde Hal Katlı Kavşağı Sevgi Katlı Kavşağı'nın 2 ve Göçmen Katlı Kavşağı'nın 1,5 katı olması sebebiyle daha kapsamlı bir mühendislik çalışması olarak öne çıkıyor.

Kent içi ulaşımda yeni bir dönemi başlatması beklenen Hal Katlı Kavşağı Projesi, özellikle Doğu-Batı hattında kesintisiz transit akışı sağlayarak trafiği büyük ölçüde rahatlatacak. Ayrıca hal ve sanayi bölgesinin lojistik yükünü hafifletecek yapısıyla Mersin'in ekonomik dinamizmine uzun yıllar katkı sunacak.

Hal Katlı Kavşağı Projesi'nde Kontrol Mühendisi olarak görev yapan Damla Kızılelma, projenin kısa bir süre önce yapılmaya başlandığını ve sadece bir kavşaktan ibaret olmadığını, bölgeye farklı katkılar da sunacağını belirtti. Kızılelma, 'Hal Katlı Kavşak Projesi, Mersinimizin ticari hayatını, üretim gücünü ve şehir içi ulaşım konforunu doğrudan etkileyecek stratejik bir çalışmadır. Bu projeyle hem Doğu-Batı hattında kesintisiz transit geçit sağlanacak hem de hal ve sanayi bölgesinin lojistik yükünü ciddi bir şekilde hafifletmiş olacağız. Ayrıca altyapı hatlarının tamamen yenilenmesi gibi kritik çalışmalarla gelecekte sorun oluşturabilecek tüm riskleri ortadan kaldırmış olacağız. Kısacası Hal Katlı Kavşağı Mersin'in ulaşımında yeni dönemini başlatacak ve kentimizin ekonomik dinamiğine uzun yıllar güç katacak bir projedir' dedi.